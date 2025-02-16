G.Saray 2 milyon euro fazla verdi ama Talisca sözünü tuttu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem ligde hem de Avrupa'da iddialı şekilde yollarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Koç'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

TRANSFERDE hedefimizdeki tüm isimleri almayı başardık. Çok şükür ki kapı kapı dolaşıp, isimleri konuşup bambaşka oyuncuları transfer etmek zorunda kalmadık.

MALUM TAKIM 93. DAKİKADA SÜRECE DAHIL OLDU



TALİSCA, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Hayalimiz ocak başı getirip takıma alıştırmak, gerekiyorsa özel maç yapmaktı. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu. Biz Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp (Galatasaray), Talisca işini bozmak için araya girdi ve 2 milyon Euro fazla para teklif etti. Hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular. Uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etmedi.





HOCAMIZ JOSE MOURİNHO'DAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK



TAKIMIMIZIN başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi, tenkit edildi. Çünkü cesurca gerçekleri söyledi. Kendisine de ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil, yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik. İnşallah o da ona olan inancımızı büyük başarılara çevirir. Bu sezon çevirmesini bekliyoruz, önümüzdeki sezon çevireceğinden hiç şüphemiz yok.

FUTBOLDA önce sorun olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Sonra da cesaretli ve iradeli olmak lazım. Bugünkü federasyon bunu yapmaya çalışıyor.

AVRUPA'DA ERKENDEN HAVAYA GİRMEYELİM



ANDERLECHT'I güzel futbolla 3-0 yendik. Havaya girmeyelim. Avrupa kupalarında her şey olur. İlk 90 dakika 3-0, ikinci bir 90 dakika var. Ciddiyeti elden bırakmazsak rövanşı geçip son 16'ya kalacağız inşallah. Son 4 yıldır Avrupa'da istikrarlı bir takım olduk.

MIMOVIC, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. Ona yarışta ihtiyacımız var.



SAMBACI'DA ASLANTEPE PLANI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Talisca'yı bugün Kasımpaşa karşısında forvet arkasında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. Sambacı'nın iyice form tutmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde oyuncusunun hücum katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.



PAŞA'YI DEVİRİP DERBİYE ÇIKALIM!



HAFTA içinde Avrupa Ligi'nde Anderlecht'ı 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Son 13 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini kayıpsız geçip gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine iddialı çıkmayı hedefliyor. Oyuncularına rakip analizini aktaran teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü idman sonrası, "Hatasız oynayıp 3 puanı alalım. Sonrasında Galatasaray'ı düşüneceğiz" dediği öğrenildi.



