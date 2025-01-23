G.Saray istedi F.Bahçe bitirdi

Fenerbahçe, '2 stoper, 1 sol bek' hedefiyle yola çıktığı ara transferde stoper sorununu çözdü. Önceki gece geç saatlerde Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, dün öğlen de Milan Skriniar'ı bitirdiğini açıkladı. Kanarya böylece Galatasaray'a dev bir çalım attı. Milan Skriniar dün İstanbul'a indi ama rotası Florya değil Kadıköy oldu. G.Saray yıllık ücreti 10 milyon Euro olan oyuncuyu kiralamak isterken PSG Başkanı'nı arayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Slovakya Milli Takımı'nın da kaptanı olan 29 yaşındaki stoperi zorunlu satın alma maddesi olan kiralama seçeneğiyle kadroya kattı. 10 milyon Euro maaşı olan oyuncunun ücretinin yarısını PSG verecek. 3.5 yıllık imza atacak Skriniar, kalan 3 yılda da 5'er milyon Euro maaş alacak.



MOURİNHO NASIL İKNA ETTİĞİNİ ANLATTI: 'TÜRKİYE'DE ADİL BİR LİG VAR' DEDİM

Skriniar'ın, kulüp futbol direktörü Marco Branco ile uçakta olduğu saatlerde Lyon maçı öncesi basının karşısına çıkan Fenerbahçe kaptanı Dusan Tadic, yeni takım arkadaşına ve yönetime övgüler yağdırdı. Sırp yıldız, "Harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri" dedi. Teknik direktör Mourinho ise transferde etkisi olup olmadığı şeklindeki soruya imalı bir yanıt verdi: "Ufak bir rolüm var. Sadece Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım. İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."