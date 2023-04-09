G.Saray’ı seçmedim diye algı yapıyorlar

İrfan Can Kahveci dün de FB TV'de günün röportajına konuk oldu. Açıklamalarında, Kayserispor maçında taraftarı alkışlamak yerine oyundan çıkmak istemesine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.geleli 2.5 sene oldu. Sırf diğer tarafı (G.Saray) seçmediğim, F.Bahçe'yi seçtiğim için sürekli üstüme yapılan algılar var.taraftarının beni ıslıklamasına üzülürüm. Kim üzülmez?taraftarımıza tepki göstermedim, tavır koymadım.4-1 yendik. İyi oynayan arkadaşlarımız vardı, maçtan sonra onların alkışlanması için ben direkt içeri girmek istedim.beni teselli etmek için geldi, sarıldı. Benim hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına karşı ne tavrım olabilir ne başka bir şey.bu kulübün taraftarıyım. Oynasam da kulübede de otursam, tribünde de olsam takımın şampiyon olması için elimden ne geliyorsa yaparım. Her zaman da yapacağım.dağıtmak için oyun izlemeye gittim. Orada bulunmam bile benim açımdan yanlış. Taraftarımızdan özür dilerim.