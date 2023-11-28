‘G.Saray’ın ikiyüzlülüğü ortadadır’

F.Bahçe Kulübü'nden genel sekreter Burak Kızılhan imzasıyla bir açıklama geldi… Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yaşanan penaltı pozisyonuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "G.Saray'ın maçımıza dair aldığı pozisyonu 'gülümseyerek' izledik. Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere girmiş yegane sözcük olan "Ofsaytımsı"nın adresi olan, sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu "kullanışlı hale" getiren, elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan, sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün ikiyüzlülüğü ortadadır. İstenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz. Fatih Karagümrük'ün onay vermesi halinde müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."