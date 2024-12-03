G.Saray’ın konuşması çok saçma!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından öz güvenli konuştu. Başarı için istikrarın önemine değinen Portekizli hoca, "Birazcık hakkımı teslim edip zaman verin.Bir hoca 3-4 ayda mucize yaratamaz, evet bir şeyleri değiştirebilir. Burada bu kültür var, istikrara karşı bir kültür ama oyuncuların ve kulübün gelişmesi için istikrar gerekiyor.Huzur olmasa da ben bundan keyif alırım" dedi. Arda Turan ve Selçuk İnan'ın çok iyi hoca olduğunu aktaran Mourinho, "Çok iyi futbol felsefeleri var, büyük takımlardan korkmuyorlar. Bu 2 teknik direktörü tebrik ediyorum.ifadelerini kullandı. G.Saray'ın hakem konuşmasına anlam veremediğini de aktarırken şöyle devam etti: "G.Saray tarafının konuşuyor olmasını çok saçma buluyorum çünkü haftalar boyunca arka arkaya nelerin olduğunu biliyoruz.Baskı kültürüne alışıklar, hikâye onlar için farklı olsa da. Antep tarafı kendi maçları hakkında konuştu ama hakemin hata yaptığını düşünmüyorum ki hatasında VAR yardım etti."