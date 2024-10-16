G.Saray’ın teklifine F.Bahçe’den yanıt: Kabul ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunanönerisine yaptığı resmi açıklamayla cevap verdi. Sarı-lacivertli yönetim, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Hatipoğlu'nunteklifini kabul ediyoruz.İstedikleri isimleri belirleyerekBöylelikle; şampiyonluk yarışında