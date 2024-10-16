G.Saray’ın teklifine F.Bahçe’den yanıt: Kabul ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun
önerisine yaptığı resmi açıklamayla cevap verdi. Sarı-lacivertli yönetim, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Hatipoğlu'nun 'Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar'
teklifini kabul ediyoruz. Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.
İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.
Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."