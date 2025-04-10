Gücü kulübesi

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Kadıköy'de Trabzonspor'u geriden gelip 4-1 yenen Fenerbahçe, zirve ile puan farkını 3'e indirirken kalan 8 hafta için şampiyonluk umutlarını artırdı… Fenerbahçe'nin başarısında güçlü kadrosunun farkı hissedildi. Sahadaki 11'i kadar kulübedeki futbolcuları da birer yıldız olan Jose Mourinho, yaptığı değişikliklerle oyun gücünü elinde tutmayı bildi. Son olarak soyunma odasına 1-0 geride gittiği Trabzonspor maçını ikinci devre oyuna giren Anderson Talisca'nın hat-trick ile çözdü.

MOURINHO'NUN 133 HAMLESİ GOL OLARAK GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in en fazla gol atan takımı (71) olan Fenerbahçe, bunun 21'ini yedek kulübesindeki oyuncularla kaydetti. Jose Mourinho'nun 133 hamlesi, 10 gol-11 asistlik katkı getirdi. Portekizli hoca, böylelikle kenar oyuncularından en çok skor katkısı alan teknik direktör olmayı başardı. Yüzde 30'luk kulübe verimliliği, tecrübeli çalıştırıcının oyunun sıkıştığı anlarda işini kolaylaştırdı. Talisca'nın 3 golle ilk sırada olduğu listede Dzeko ve En-Nesyri sonradan girip, 2'şer kez ağları sarstı. Szymanski, Saint-Maximin ve Cenk 1'er golle takıma katkı verdi. Asist makinesi Tadic sonradan girdiği maçlarda 4 gol pası verirken, İrfan Can 2, Fred, Kostic, Amrabat, Dzeko, Mert Müldür 1'er asistle görevlerini yaptı.