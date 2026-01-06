Guendouzi F.Bahçe’de!

Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun orta saha için istediği Matteo Guendouzi ile anlaştı. Oyuncu, 5 milyon Euro artı bonus karşılığı 3.5 yıllık anlaşmayı kabul etti.
Ancak Lazio ile tam anlamıyla taktiksel bir savaş yaşanıyor. İtalyan ekibi 30 milyon Euro'da ısrarcı! Parayı en fazla 3 taksitte istiyor. Fenerbahçe ise 23 milyon Euro artı bonuslarla ödemeyi yapmak için Lazio'yu ikna etmeye çalışıyor.
Bu arada sosyal medyada taraftarlar arasında da savaş çıkmış durumda. Bir grup 30 milyon Euro'nun 26 yaşındaki Fransız için çok fazla olduğunu iddia ederken, diğer grup oyuncunun İtalya Ligi'ndeki tüm isimler içinde ileriye pas ve ileriye top taşımada birinci, üçüncü bölgeye pasta ikinci, üçüncü bölgeye top taşımada da 3. olmasına
vurgu yapıyor.