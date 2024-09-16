Güle oynaya derbiye!

MAXİMİN BÖYLE İSTEDİ
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maçta 2 asist yapan Maximin, dün ilk golünü attı. Tadic'in asistinde fileleri havalandıran oyuncu, penaltıyı da aldı. 27 yaşındaki sol kanat, 2-0'lık skorda başrolü oynarken, Mayıs 2019'da Kasımpaşa'ya frikik golü atan Mathieu Valbuena'dan bu yana sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşayan ilk Fransız futbolcu oldu.
ŞİMDİ SIRA ZOR RAKİPTE
MAÇIN adamı Maximin karşılaşma sonrası, "Bireysel performansımdan önemlisi takımın kazanması. İnsanlar derbiyi konuşuyordu, şimdi oynayacağımız zor rakibe odaklanabiliriz.
Ne kadar süredir gol atmadığım değil, takıma ne kadar katkı verdiğim önemli. Gol atıp, haftaya kulübede olmayı istemem. Hocanın isteklerini yapmak benim için her şeyden önemli"
diye konuştu.
JAYDEN İYİ ÇOCUK
Defansta başarılı performans sergileyen, bir de gol kaçıran Çağlar, "3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Daha iyi olmalıyız, biz Fenerbahçe'yiz
" dedi. Milli futbolcu bir pozisyonda Jayden Oosterwolde'yle yaşadığı tartışma içinse "Kalbi temiz çocuk. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Büyük bir aileyiz" diye konuştu.
TADİC ALEV ALDI
Fenerbahçe formasıyla 65 maçta 19 gol-20 asiste imza atan Tadic, son 3 Süper Lig maçına damga vurdu. Rize deplasmanında 2 asistle oynayan, Alanya karşılaşmasında 2 gol atan Tadic dün de penaltıdan ağları buldu bir de asist yaptı. Bu sezon 8 resmi karşılaşmada 3 gol-6 asiste ulaştı.
KALE KAPALI!
Fenerbahçe,
5 Süper Lig maçının 4'ünde kalesini kapattı. Sadece 2-2 biten Göztepe karşılaşmasında 2 gol birden yedi. İlk hafta Adana Demir'de kalesine duvar ören Livakovic, son üç haftada Rize, Alanya ve Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Kanarya, 1988-89'dan bu yana ilk k