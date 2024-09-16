Güle oynaya derbiye!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 resmi maçta 2 asist yapan Maximin, dün ilk golünü attı. Tadic'in asistinde fileleri havalandıran oyuncu, penaltıyı da aldı.MAÇIN adamı Maximin karşılaşma sonrası, "Bireysel performansımdan önemlisi takımın kazanması.Ne kadar süredir gol atmadığım değil, takıma ne kadar katkı verdiğim önemli.diye konuştu.Defansta başarılı performans sergileyen, bir de gol kaçıran Çağlar, "3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi. Milli futbolcu bir pozisyonda Jayden Oosterwolde'yle yaşadığı tartışma içinse "Kalbi temiz çocuk. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Büyük bir aileyiz" diye konuştu.Fenerbahçe formasıyla 65 maçta 19 gol-20 asiste imza atan Tadic, son 3 Süper Lig maçına damga vurdu. Rize deplasmanında 2 asistle oynayan, Alanya karşılaşmasında 2 gol atan Tadic dün de penaltıdan ağları buldu bir de asist yaptı. Bu sezon 8 resmi karşılaşmada 3 gol-6 asiste ulaştı.5 Süper Lig maçının 4'ünde kalesini kapattı. Sadece 2-2 biten Göztepe karşılaşmasında 2 gol birden yedi. İlk hafta Adana Demir'de kalesine duvar ören Livakovic, son üç haftada Rize, Alanya ve Kasımpaşa'ya geçit vermedi. Kanarya