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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Gustavo’nun tapusu alınıyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Gustavo’nun tapusu alınıyor

Flamengo’dan 1.4 milyon Euro’ya kiralanan 29 yaşındaki stoper için ’20 karşılaşmada ilk 11 oynarsa bonservisi zorunlu olarak alınacak’ maddesinin devreye girmesine 7 maç kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı. SABAH Spor, sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaştı. Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11 oynarsa Fenerbahçe bonservisini zorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.

ESKİ SAKATLIĞI NÜKSEDERSE MADDE DEVRE DIŞI KALIYOR
Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde 90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde 90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı. Kontratta ayrıca Flamengo'da daha önce yaşadığı sakatlık tekrarlanırsa, zorunlu alma maddesinin ortadan kalkacağı da bulunuyor.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çalıştıkça gelişti
Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman, fiziki açıdan hazır değildi. Bu yüzden ben de dahil birçok kişi tarafından eleştirildi. Ama Brezilyalı oyuncu, çalıştıkça ve takım arkadaşlarını tanıdıkça, oyununu geliştirdi. Bilhassa yüksek toplarda çok etkili. Duracağı yerleri de iyi biliyor. Tek eksiği çabukluğunun olmaması. Kim Min-Jae'nin ayrılığı, Peres'in sakatlanması ile ön plana çıktı. Jesus'un zaman zaman üçlü defansı uygulattığını göz önüne alırsak Gustavo'dan vazgeçmesi zor gibi görünüyor.

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Gustavo’nun tapusu alınıyor
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