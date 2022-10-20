Gustavo’nun tapusu alınıyor

Flamengo’dan 1.4 milyon Euro’ya kiralanan 29 yaşındaki stoper için ’20 karşılaşmada ilk 11 oynarsa bonservisi zorunlu olarak alınacak’ maddesinin devreye girmesine 7 maç kaldı
Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henriqueperformansıyla taraftarın sevgilisiolmayı başardı. Brezilya ekibiyle 31 Aralık 2023'ekadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı. SABAH Spor, sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaştı. Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "20 maç ilk 11oynarsa Fenerbahçe bonservisinizorunlu olarak alacak" maddesi bulunuyor.
ESKİ SAKATLIĞI NÜKSEDERSE MADDE DEVRE DIŞI KALIYOR
Futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıkarken Avrupa Ligi'ndeki4 karşılaşmanın tamamında90 dakika sahada kaldı. AvrupaLigi elemelerindeki 4 maçın 2'sinde90'ar dakika ter döktü. Süper Lig'deise 7 karşılaşmada oynayıp hepsinde90 dakika mücadele etti. Yani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı. Kontratta ayrıcaFlamengo'da daha önceyaşadığı sakatlıktekrarlanırsa,zorunlu alma maddesinin ortadankalkacağı da bulunuyor.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çalıştıkça gelişti Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman, fiziki açıdan hazır değildi. Bu yüzden ben de dahil birçok kişi tarafındaneleştirildi. Ama Brezilyalı oyuncu, çalıştıkça ve takım arkadaşlarını tanıdıkça, oyununu geliştirdi. Bilhassa yüksek toplardaçok etkili. Duracağı yerleri de iyibiliyor. Tek eksiği çabukluğunun olmaması. Kim Min-Jae'nin ayrılığı, Peres'in sakatlanması ile ön plana çıktı. Jesus'un zaman zaman üçlü defansı uygulattığını göz önüne alırsak Gustavo'dan vazgeçmesizor gibi görünüyor.