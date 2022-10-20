Gustavo’nun tapusu alınıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un talebiyle Flamengo'dan kiraladığıBrezilya ekibiyle29 yaşındaki stoper, 1.4 milyon Euro'ya bir yıllığına kiralanmıştı., sarı-lacivertlilerin Brezilya kulübü ile yaptığı anlaşmadaki önemli bir detaya ulaştı. Gustavo Henrique'nin sözleşmesindemaddesi bulunuyor.Futbolcu, sarı-lacivertli forma ileYani şimdiden 13 karşılaşmaya ilk 11 çıktı. Sözleşmedeki maddenin devreye girmesi için 7 maç kaldı.Çalıştıkça geliştiHenrique, Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman, fiziki açıdan hazır değildi. Bu yüzdenAma Brezilyalı oyuncu, çalıştıkça ve takım arkadaşlarını tanıdıkça, oyununu geliştirdi.Tek eksiği çabukluğunun olmaması. Kim Min-Jae'nin ayrılığı, Peres'in sakatlanması ile ön plana çıktı. Jesus'un zaman zaman üçlü defansı uygulattığını göz önüne alırsak