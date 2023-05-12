Hakemler için belgesel hazırlığı!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadınların voleybolda kazandığı şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada Süper Lig'deki zirve yarışına da değindi. Koç şunları söyledi: "Futbolda da başarı gelse bütün bunların kıymeti daha da artacak. Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübü. Her alanda zirveye oynuyoruz.Futbolda da elimizden geleni yapıyoruz.Bir bakın, ne puanlarımızhakemler tarafından gitti. Biz bunlarıbelgesel gibi hazırlayacağız. Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor."