Hakemler için belgesel hazırlığı!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kadınların voleybolda kazandığı şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada Süper Lig'deki zirve yarışına da değindi. Koç şunları söyledi: "Futbolda da başarı gelse bütün bunların kıymeti daha da artacak. Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübü.Hep kritik hatalar bir takımın lehine, bir takımın aleyhine oluyor. Aleyhine olan hep bize oluyor."