Hakemlik ne vardı

Ç.Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemlik bir şey görmediğini söyledi. Ilıcalı,Hakem hocalarını takip edeceğiz ama ne oldu diyorsanız, ben bir şey bulamadım.Ortada net bir şey, katliam olur, acayip penaltı verilmez, yüzde yüz gol iptal edilir anlarım'' dedi. Ilıcalı ayrıca, ''Bizim futbolcumuz Fred, İngilizce kelimeden atıldı. Futbolcu kendi itiraf etti, bu lafı söyledim diye. Her takımdan atılıyor.Futbolcu kendi yazmış. Başka ne oldu? Hayır, ben mi bir şey kaçırdım. Çok bir şey görmedim.ifadelerini kullandı.