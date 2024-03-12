Haklı çıktı

Pendikspor'u bitime 12 dakika kala attığı gollerle yenen F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kendilerine yapılan faullerden dolayı dert yandı.diyen deneyimli çalıştırıcının bu sözlerini rakamlar da haklı çıkardı. Toplamda 425 kez (maç başı 14.7) faul yapılan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk sırasında yer aldı.F.BAHÇE, en fazla faul yapıldığı ilk 4 maçını Kadıköy'de oynadı. Pendik karşılaşmasında 29 kez durdurulurken;