Son olarakGiresun deplasmanındabenzer bir senaryo yaşayanKanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliğisonucu sahadan 1-1'liksonuçla ayrılırken,şampiyonluk yolundaçok kritik ve önemli2 puandan oldu.F.Bahçe, bu sezon 9farklı futbolcusununbireysel hatasıyla 11 karşılaşmadakalesinde 13 gol gördü. Bugollerle 14 puan kaybetti.Özellikle savunmadaki isimler hatalarda başrolü oynadı. Giresunspor karşılaşmasında, Macar Milli Takımı'nın da en önemli silahı olan Szalai, kalesini düşürdü.maçında Ferdi penaltıya sebep oldu.mücadelesinde Samet'in hatalı pası golü yedirdi. İlk yarıdakisınavında Serdar Aziz iki kez sahneye çıktı. Luan Peres demaçında hata yaptı.F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 5. ve son maçında bugün Olympiakos'a konuk olacak. 2-2'lik eşitliğin olduğu seriyi sarı-lacivertliler kazanırsa Avrupa Ligi tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalacak. Pire'de 21.30'da başlayacak mücadele S Spor'dan yayınlanacak. Olympiakos 79-68 kazanmış, F.Bahçe 82-78 ile 1-1'e getirmişti. 72-71'le 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, 73-69'la eşitliği yakalayıp, umutlarını bu maça taşımıştı. Kazanan, 19-21 Mayıs'ta Dörtlü Final'de yer alacak.