En son Giresun’da Attila Szalai’nin büyük hatası golü getirdi. Kritik iki puan kaçtı. Bu sezon 9 farklı futbolcu sebebiyle 13 gol yenirken, 14 puan uçup gitti
Jorge Jesus'unFenerbahçesi,yaptığı bireyselhataların kurbanıoldu. Son olarakGiresun deplasmanındabenzer bir senaryo yaşayanKanarya, Attila Szalai'nin dikkatsizliğisonucu sahadan 1-1'liksonuçla ayrılırken,şampiyonluk yolundaçok kritik ve önemli2 puandan oldu.F.Bahçe, bu sezon 9farklı futbolcusununbireysel hatasıyla 11 karşılaşmadakalesinde 13 gol gördü. Bugollerle 14 puan kaybetti.
EN BÜYÜK SIKINTI STOPERLERDE
Özellikle savunmadaki isimler hatalarda başrolü oynadı. Giresunspor karşılaşmasında, Macar Milli Takımı'nın da en önemli silahı olan Szalai, kalesini düşürdü. İstanbulspor maçında Ferdi penaltıya sebep oldu. Başakşehir mücadelesinde Samet'in hatalı pası golü yedirdi. İlk yarıdaki Giresun sınavında Serdar Aziz iki kez sahneye çıktı. Luan Peres de Ümraniyespor maçında hata yaptı.
POTADA SON RAUND!
F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 5. ve son maçında bugün Olympiakos'a konuk olacak. 2-2'lik eşitliğin olduğu seriyi sarı-lacivertliler kazanırsa Avrupa Ligi tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalacak. Pire'de 21.30'da başlayacak mücadele S Spor'dan yayınlanacak. Olympiakos 79-68 kazanmış, F.Bahçe 82-78 ile 1-1'e getirmişti. 72-71'le 2-1 geriye düşen sarı-lacivertliler, 73-69'la eşitliği yakalayıp, umutlarını bu maça taşımıştı. Kazanan, 19-21 Mayıs'ta Dörtlü Final'de yer alacak.