Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım

orge Jesus, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu.olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca,Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç,dedi" ifadelerini kullandı. Jesus,sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi. F.Bahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." 68 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım.