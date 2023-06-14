Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım
Giriş Tarihi: 14.6.2023

Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım

Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım
Jorge Jesus, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu. Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın güzel bir deneyim olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Harika bir ülke ve bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Jesus, "Brezilya'dan teklif aldınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi. F.Bahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." 68 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil."

EN ÇOK OKUNANLAR

Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
SON DAKİKA | İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak bölünce...
AK Partilileri de ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA