Harika bir ülke ve kulüpten ayrıldım

Jorge Jesus, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu. Türkiye'deteknik direktörlük yapmanıngüzel bir deneyim olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Harika bir ülkeve bana değer veren, beniseven bir kulüpten ayrıldım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç, 'Bir gün geridöneceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Jesus, "Brezilya'dan teklif aldınızmı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi. F.Bahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." 68 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlükyapmak söz konusu değil."