Haritayı çizdik elimizden geleni yaparız

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve adını efsaneler arasına yazdıran Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı girdiği ikinci seçimi de kaybetti. Ancak bu kez ikili arasında dostluk rüzgârları esti. Ali Koç tarafından kürsüye getirilen Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre yaptık.Bütün delegelere teşekkür ediyorum.dedi.