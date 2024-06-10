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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Haritayı çizdik elimizden geleni yaparız

TURGUT DOĞAN
Haritayı çizdik elimizden geleni yaparız
Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve adını efsaneler arasına yazdıran Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı girdiği ikinci seçimi de kaybetti. Ancak bu kez ikili arasında dostluk rüzgârları esti. Ali Koç tarafından kürsüye getirilen Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre yaptık.




Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar, biz de elimizden geleni yaparız. İyi ki varsınız iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.
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Haritayı çizdik elimizden geleni yaparız
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