Hatası kızdırdı

ALTAY,Colley'in 24. dakikada çektiği şutu sektirince Ozdoev affetmedi ve topu ağlara gönderdi. Milli kaleci, golün ardından ofsayt itirazlarında bulunsa da VAR kontrollerinden sonra gol geçerli sayıldı. Ancak bu hata sosyal medyada Altay'ı eleştirilerin hedefine oturttu: "Yoktan var edip gol yiyen kalecimiz var.Aferin sana Altay", "Tek pozisyonu olmayan takımdan yediğimiz gole bak. Delirince delirdi oluyor", "Adam orta sahadan koştu gol attı, Altay yerden kalkamadı." Altay 50. dakikada ise Colley'nin vuruşunda kritik bir kurtarışa imza atarken bunun dönüşünde Fenerbahçe skoru eşitledi.