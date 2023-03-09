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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Hayalim var!

Samet YÜKSEL
Hayalim var!

“Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla’ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. 3. kez final hayali kuruyorum. Burada her şey mümkün… Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hayalini açıkladı. Kariyerinde 3. kez Avrupa Ligi finali oynamanın rüyasıyla yaşadığını ifade eden Portekizli kurt hoca, "Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Bu turda her şey mümkün" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:
GÜÇLÜ, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 6 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı havaya kaldıran Arjantin'den 3 isme sahipler. Bu bile kalitelerini gösteriyor.
F.BAHÇE, bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. 7 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Son 16 turuna kalırken, güzel bir performans sergiledik. Pek çok farklı sistemle oynadık. Dolayısıyla her maç takım için hangi sistem iyiyse o sistemi seçeceğiz.
BU turnuvada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Biz Avrupa Ligi'nde favori değiliz. Özellikle son 16 turu veya çeyrek finale kaldığınızda seviye, Şampiyonlar Ligi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak ama Avrupa Ligi'nde iyi bir 10 maç geçirdik.

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