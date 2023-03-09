Hayalim var!

“Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla’ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. 3. kez final hayali kuruyorum. Burada her şey mümkün… Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hayalini açıkladı. Kariyerinde 3. kez Avrupa Ligi finali oynamanın rüyasıyla yaşadığını ifade eden Portekizli kurt hoca, "Kaybettiğim finallerdenbir tanesi Sevilla'ya karşıydı.Şu anda son 16turundayız. Bu turdaher şey mümkün" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: GÜÇLÜ, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 6 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var. Dünya Kupası'nı havaya kaldıranArjantin'den 3 isme sahipler.Bu bile kalitelerini gösteriyor. F.BAHÇE, bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. 7 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Son 16 turunakalırken, güzel bir performanssergiledik. Pek çok farklı sistemle oynadık. Dolayısıyla her maç takımiçin hangi sistem iyiyse o sistemiseçeceğiz. BU turnuvada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Biz Avrupa Ligi'nde favori değiliz. Özellikle son 16 turu veya çeyrek finale kaldığınızda seviye, Şampiyonlar Ligi gibioluyor. Çok güçlü takımlarvar. Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak ama Avrupa Ligi'nde iyi bir 10 maç geçirdik.