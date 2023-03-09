Hayalim var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hayalini açıkladı. Kariyerinde 3. kez Avrupa Ligi finali oynamanın rüyasıyla yaşadığını ifade eden Portekizli kurt hoca,dedi. Deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:, bu turnuvada güzel tarihi olan bir takıma karşı oynayacağız. Bu kupayı 6 defa kazandılar. Kaliteli ve yüksek seviyede oyuncuları var.bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. 7 galibiyet, 3 beraberlik aldık.Pek çok farklı sistemle oynadık.turnuvada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Biz Avrupa Ligi'nde favori değiliz. Özellikle son 16 turu veya çeyrek finale kaldığınızda seviye,Ana hedefimiz tabii ki ligi kazanmak ama Avrupa Ligi'nde iyi bir 10 maç geçirdik.