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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Hayaller Avrupa hedef şampiyonluk

Hayaller Avrupa hedef şampiyonluk

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’ya gitme hayali olduğunu ancak şu an tüm takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi

Fenerbahçe'de bu sezon Jesus'un vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, dün idmanın ardından basının sorularını yanıtladı. Performansıyla Avrupa'nın da gündeminden düşmeyen genç oyuncuya hedefleri soruldu, yanıtı "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe" oldu. Son üç yılda en çok süre aldığı dönemi yaşadığını belirten Ferdi, "Çok daha fazla maç içerisindeydim, çok daha fazla oyuna girdim ve bu da beni güçlü kılıp, öz güvenimi artırdı" diye konuştu.

HER POZİSYONDA EN İYİSİNİ YAPARIM
Ferdi kendisini en rahat hissettiği mevkii hakkında, "Favori pozisyonum 10 numara ama kenarlarda oynamaktan da mutluyum. Hangi pozisyonda oynadığım kendi açımdan çok fazla önemli değil. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun o pozisyona odaklanıyorum. Başka pozisyon da olursa eğer oralarda oynamak için en iyisini ortaya koyarım. Tabii bu arada bu 10 numara söylemim şakaydı" şeklinde konuştu.

TAKTİKSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜYÜZ
Fenerbahçeli futbolcu, takımın başarısında Jorge Jesus'un payına vurgu yaptı: "Hocamızın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Onunla beraber taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettim. Günden güne takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Hocamız bu noktada bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor."

HERKES BİRBİRİNİ MOTİVE EDİYOR
TAKIM içerisinde çok fazla sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna da değinen Ferdi Kadıoğlu, "Şu an Fenerbahçe'de en eski oyuncuyum ama takımda farklı tecrübeli isimler de var ve bu futbolcular daha önce şampiyonluk da yaşadılar. Dolayısıyla sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın bu noktada önemli bir rolü var. Herkes birbirini motive ediyor" dedi.

601 KOMBİNEYE İPTAL
Fenerbahçe yönetimi dün önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, 'amaca aykırı kullanım' nedeniyle Ülker Stadyumu için bu sezon geçerli olmak üzere 601 taraftarın kombine biletlerini iptal etti. Fenerbahçe, ekim ayında çeşitli araştırmalar için kombine bilet devir işlemlerini de kapatmıştı.

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Hayaller Avrupa hedef şampiyonluk
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