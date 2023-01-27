Hayaller Avrupa hedef şampiyonluk

Fenerbahçe'de bu sezon Jesus'un vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, dün idmanın ardından basının sorularını yanıtladı.yanıtı "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe" oldu.Ferdi, "Çok daha fazla maç içerisindeydim, çok daha fazla oyuna girdim ve bu da beni güçlü kılıp, öz güvenimi artırdı" diye konuştu.kendisini en rahat hissettiği mevkii hakkında,ama kenarlarda oynamaktan da mutluyum. Hangi pozisyonda oynadığım kendi açımdan çok fazla önemli değil.Başka pozisyon da olursa eğer oralarda oynamak için en iyisini ortaya koyarım. Tabii bu arada bu 10 numara söylemim şakaydı" şeklinde konuştu.futbolcu, takımın başarısında Jorge Jesus'un payına vurgu yaptı: "Hocamızın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Onunla beraber taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettim.içerisinde çok fazla sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna da değinen Ferdi Kadıoğlu,ve bu futbolcular daha önce şampiyonluk da yaşadılar.Herkes birbirini motive ediyor" dedi.Fenerbahçe yönetimi dün önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, 'amaca aykırı kullanım' nedeniyle Ülker Stadyumu için bu sezon geçerli olmak üzere 601 taraftarın kombine biletlerini iptal etti. Fenerbahçe, ekim ayında çeşitli araştırmalar için kombine bilet devir işlemlerini de kapatmıştı.