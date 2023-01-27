Hayaller Avrupa hedef şampiyonluk

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’ya gitme hayali olduğunu ancak şu an tüm takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi
Fenerbahçe'de bu sezon Jesus'un vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, dün idmanın ardından basının sorularını yanıtladı. PerformansıylaAvrupa'nın da gündemindendüşmeyengenç oyuncuyahedeflerisoruldu, yanıtı "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz ve buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe" oldu. Son üç yıldaen çok süre aldığıdönemi yaşadığınıbelirten Ferdi, "Çok daha fazla maç içerisindeydim, çok daha fazla oyuna girdim ve bu da beni güçlü kılıp, öz güvenimi artırdı" diye konuştu.
HER POZİSYONDA EN İYİSİNİ YAPARIM Ferdi kendisini en rahat hissettiği mevkii hakkında, "Favori pozisyonum10 numara ama kenarlarda oynamaktan da mutluyum. Hangi pozisyonda oynadığım kendi açımdan çok fazla önemli değil. Hocam bana görev verdiğitakdirde hangi pozisyon olursa olsun opozisyona odaklanıyorum. Başka pozisyon da olursa eğer oralarda oynamak için en iyisini ortaya koyarım. Tabii bu arada bu 10 numara söylemim şakaydı" şeklinde konuştu.
TAKTİKSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜYÜZ Fenerbahçeli futbolcu, takımın başarısında Jorge Jesus'un payına vurgu yaptı: "Hocamızın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Onunla beraber taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettim. Günden güne takım olarak kendimizigeliştiriyoruz. Hocamız bunoktada bizlere fazlasıylayardımcı oluyor."
HERKES BİRBİRİNİ MOTİVE EDİYOR TAKIM içerisinde çok fazla sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna da değinen Ferdi Kadıoğlu, "Şuan Fenerbahçe'de en eski oyuncuyumama takımda farklı tecrübeli isimlerde var ve bu futbolcular daha önce şampiyonluk da yaşadılar. Dolayısıylasadece benim değil tüm takımarkadaşlarımın bu noktadaönemli bir rolü var. Herkes birbirini motive ediyor" dedi.
601 KOMBİNEYE İPTAL
Fenerbahçe yönetimi dün önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, 'amaca aykırı kullanım' nedeniyle Ülker Stadyumu için bu sezon geçerli olmak üzere 601 taraftarın kombine biletlerini iptal etti. Fenerbahçe, ekim ayında çeşitli araştırmalar için kombine bilet devir işlemlerini de kapatmıştı.