Hazımsız Rumlar!

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Hamboullas, Fenerbahçe- Feyenoord maçında stadyumda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarını hazmedemedi. Hamboullas, bu reklamlardan dolayı F.Bahçe'yi UEFA'ya şikâyet etti.Rumlar, UEFA'ya gönderdiği mektupta sarı-lacivertlilerin siyasi propaganda yaptığını bildirip cezalandırılmasını talep etti.