Hazımsız Rumlar!

GÜNEY
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Hamboullas, Fenerbahçe- Feyenoord maçında stadyumda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) reklamlarını hazmedemedi. Hamboullas, bu reklamlardan dolayı F.Bahçe'yi UEFA'ya şikâyet etti. Saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamlarından rahatsız olan
Rumlar, UEFA'ya gönderdiği mektupta sarı-lacivertlilerin siyasi propaganda yaptığını bildirip cezalandırılmasını talep etti.