Hedef çifte krallık

Fenerbahçe formasıyla bu sezonve krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, geçen haftaEkvadorlu forvetin atacağı her gol, takımı kadar kendi kariyeri için de büyük önem taşıyor. ÇünküOnun için bugünkü Adana Demirspor karşılaşması oyuncu adına çok önemli.Manchester City'nin 22 yaşındaki santrforuAltın Ayakkabı listesindeF.Bahçeli oyuncu, Pellegrino (25 gol-37.5 puan) ve Harry Kane'in (16 gol-32 puan) arkasında kalırken,UEFA üyesi ülkelerde attığı gol ile ligin katsayısı çarpıldığında en yüksek puanı alan oyuncu, Altın Ayakkabı'nın sahibi oluyor.ZIRVE takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 haftaBugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği'u ağırlayacak. Ardından arka arkayadeplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığıile evinde tamamlayacak.zorlu Adana Demirspor maçı öncesi Pedro sakat, Crespo da sarı kart cezalısı. Tam 8 oyuncu ise sarı kart sınırında.forma şansı bulup, sarı kart görürlerse Konya karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.yeni transferi Jayden Oosterwolde, fizik olarak hazır geldi ve lisansı da çıkartıldı. Hollandalı sol bek, takımla birlikte Adana'ya da gitti. Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek. Portekizli hoca, Lincoln ile 21 yaşındaki yeni transfer arasında seçim yapacak. Sakatlıkları geçen Osayi ile King de görev bekleyen diğer isimler.