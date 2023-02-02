Hedef çifte krallık

Ekvadorlu oyuncu golleriyle F.Bahçe’yi uçurmakla kalmıyor, Avrupa’daki meslektaşlarıyla yarışıp, kariyerini de parlatıyor
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17Süper Lig maçında19 kez filelerihavalandıran ve krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, geçen hafta Kasımpaşa'ya 4gol atarak kariyerindebir ilkeimzasını koymuştu. Ekvadorlu forvetin atacağı her gol, takımı kadar kendi kariyeri için de büyük önem taşıyor. Çünkü 33 yaşındakifutbolcu, Altın Ayakkabı içinde iddiasını korumak istiyor. Onun için bugünkü Adana Demirspor karşılaşması oyuncu adına çok önemli.
DÜNYA KUPASI'NIN KRALI MBAPPE'YE FARK ATTI
Manchester City'nin 22 yaşındaki santrforu Haaland'ın25 gol ve50 puanla zirvesindeyer aldığı Altın Ayakkabı listesinde Valencia 19 gol ve28.5 puanla 4. sırada bulunuyor. F.Bahçeli oyuncu, Pellegrino (25 gol-37.5 puan) ve Harry Kane'in (16 gol-32 puan) arkasında kalırken, Dünya Kupası'nıngol kralı Mbappe'nin(13 gol-26 puan) yanı sıraLewandowski'yi de (13 gol-26puan) geride bırakma başarısıgösterdi. UEFA üyesi ülkelerde attığı gol ile ligin katsayısı çarpıldığında en yüksek puanı alan oyuncu, Altın Ayakkabı'nın sahibi oluyor.
ZORLU SERİ ADANA'DA BAŞLIYOR
ZIRVE takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10içinde yer alan takımlarakarşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından arka arkaya Kayserive Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak.
CRESPO CEZALI 8 İSİM SINIRDA FENERBAHÇE'DE zorlu Adana Demirspor maçı öncesi Pedro sakat, Crespo da sarı kart cezalısı. Tam 8 oyuncu ise sarı kart sınırında. FerdiKadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş,Gustavo Henrique, Attila Szalai, MichyBatshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc forma şansı bulup, sarı kart görürlerse Konya karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
OOSTERWOLDE GÖREVE HAZIR Kanarya'nın yeni transferi Jayden Oosterwolde, fizik olarak hazır geldi ve lisansı da çıkartıldı. Hollandalı sol bek, takımla birlikte Adana'ya da gitti. Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek. Portekizli hoca, Lincoln ile 21 yaşındaki yeni transfer arasında seçim yapacak. Sakatlıkları geçen Osayi ile King de görev bekleyen diğer isimler.