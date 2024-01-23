Hem atıyor hem kaçırıyor

Samsun maçında 5 net fırsattan yararlanamayan F.Bahçe’nin kaptanı, toplamda 18’le ligin en çok pozisyon harcayan futbolcusu durumunda
İsmail Kartal, Samsunspormaçının 70.dakikasındaoyundan alırkenel-kol hareketleriyletepkisinigöstersede rakamlar Edin Dzeko'yuhaksız çıkardı. 37 yaşındakiBosnalı kaptan, 1-1 biten veşampiyonluk yolunda önemlibir yara alınmasına nedenolan Samsun karşısındagirdiği 5 pozisyonu harcadı.16 golle takımınınen skorer ismi olan veSüper Lig gol krallığıyarışında zirvede yeralan Dzeko, toplamda18 ataktan eli boş döndü.
ONU İCARDİ TAKİP ETTİ
Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı. Pozisyonugole çevirme karnesi yüzde17'de kalan Dzeko, bu değeriylede ligdeki santrforlar arasında16. basamağı gördü. Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro İcardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti. Dzeko bu sezonkullandığı 2 penaltının1'ini de değerlendiremedi.
Ne yaptı?
4 20 lig maçında 16 gol attı. 4 26 karşılaşmada toplamda 20 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 4 Süper Lig'deki Pendik ve Konya maçlarında 3'er golle hat-trick yaptı.