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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Hem atıyor hem kaçırıyor

UĞUR ÇEM
Hem atıyor hem kaçırıyor

Samsun maçında 5 net fırsattan yararlanamayan F.Bahçe’nin kaptanı, toplamda 18’le ligin en çok pozisyon harcayan futbolcusu durumunda

İsmail Kartal, Samsunspor maçının 70. dakikasında oyundan alırken el-kol hareketleriyle tepkisini gösterse de rakamlar Edin Dzeko'yu haksız çıkardı. 37 yaşındaki Bosnalı kaptan, 1-1 biten ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara alınmasına neden olan Samsun karşısında girdiği 5 pozisyonu harcadı. 16 golle takımının en skorer ismi olan ve Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Dzeko, toplamda 18 ataktan eli boş döndü.

ONU İCARDİ TAKİP ETTİ
Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı. Pozisyonu gole çevirme karnesi yüzde 17'de kalan Dzeko, bu değeriyle de ligdeki santrforlar arasında 16. basamağı gördü. Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro İcardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti. Dzeko bu sezon kullandığı 2 penaltının 1'ini de değerlendiremedi.

Ne yaptı?
4 20 lig maçında 16 gol attı. 4 26 karşılaşmada toplamda 20 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 4 Süper Lig'deki Pendik ve Konya maçlarında 3'er golle hat-trick yaptı.

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