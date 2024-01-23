Hem atıyor hem kaçırıyor

İsmail Kartal,rakamlar Edin Dzeko'yuhaksız çıkardı. 37 yaşındakiBosnalı kaptan, 1-1 biten veşampiyonluk yolunda önemlibir yara alınmasına nedenolan Samsun karşısındagirdiği 5 pozisyonu harcadı.toplamda18 ataktan eli boş döndü.Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı.Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro İcardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti.4 20 lig maçında 16 gol attı. 4 26 karşılaşmada toplamda 20 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 4 Süper Lig'deki Pendik ve Konya maçlarında 3'er golle hat-trick yaptı.