Hem koşuyor hem kazanıyor

on bir aydır Portekiz Milli Takımı'nın takibinde olan Miguel Crespo, Fenerbahçe orta sahasında tam bir savaşçı gibi... İki haftadır koşu rekoru kıran başarılı orta saha, girdiği mücadeleleri de kazanmasını biliyor.73 kez topla buluşan Crespo, yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'na göz kırpan oyuncu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. İnter'in, Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon Euro ile çalacağı iddiaları İtalyan basınında yer almaya başladı.F.BAHÇE'NIN UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü grup liderliği için karşılaşacağı rakibi Rennes, Fransa Ligi'nin 12. haftasında Angers'ı 2-1 mağlup etti. 43'te Gouiri ile öne geçen Rennes 53'te Salama'nın golüne engel olamadı. Galibiyeti 90+3'te Majer getirdi. Üst üste 6 resmi maçını kazanan Rennes, 12 karşılaşmada yenilmedi (9G-3B). Kanarya ise son 5 mücadelesini kazanırken, 10 karşılaşmayı kaybetmedi (8G/2B). İki takımın Fransa'da oynadığı maç 2-2 bitmişti.