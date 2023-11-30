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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Hem suni çim hem -5 derece!

Hem suni çim hem -5 derece!
Çalışmalarını tamamlayarak Danimarka'ya uçan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi hem zemin hem de soğuk alarmı verildi. Nordsjaelland'ın maçlarına ev sahipliği yapan 10 bin 300 seyirci kapasiteli Right to Dream Park'ın zemini yüzde 100 sentetik çim. Sarı-lacivertli ekip, zemin ve hava şartlarına göre hazırlıklarını yaptı. Futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için termal malzemelerle sahaya çıkacak. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının eksi 5 derece olması bekleniyor.

1 PUAN YETER AMA BİZ KAZANACAĞIZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 1 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını hatırlatan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Maçla ilgili bütün oyun planımız kazanma üzerine. Ama kazanamasak da en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Elimizdeki en ideal ve doğru oyuncularla sahaya çıkacağız. Hava şartlarının her iki takım oyuncuları için lehte ya da aleyhte olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olan ve taktiksel görevlerini yapan takım başarılı olacaktır. Futbolcu her ortamda sahaya çıkıp işini yapar."

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Hem suni çim hem -5 derece!
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