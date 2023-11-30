Hem suni çim hem -5 derece!

Çalışmalarını tamamlayarak Danimarka'ya uçan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi hem zemin hem de soğuk alarmı verildi.Futbolcular, zemine özel krampon ve soğuk hava için termal malzemelerle sahaya çıkacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 1 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını hatırlatan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Maçla ilgili bütün oyun planımız kazanma üzerine. Ama kazanamasak da en kötü 1 puanla ayrılmayı düşünüyoruz.Hava şartlarının her iki takım oyuncuları için lehte ya da aleyhte olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olan ve taktiksel görevlerini yapan takım başarılı olacaktır. Futbolcu her ortamda sahaya çıkıp işini yapar."