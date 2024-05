Hemen istifa edin

Önce Türkiye Kupası'na, sonra Avrupa'ya veda eden, Şanlıurfa'daki Süper Kupa finaline de çıkmayarak ezeli rakibi Galatasaray'a kupayı veren Fenerbahçe'de, Konyaspor beraberliği isyanı doruk noktasına çıkardı. Sarı-lacivertli taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal vardı… F.Bahçe taraftarı, her iki isme dediyerek binlerce mesaj paylaştı. Futbolseverlerin tepkisi Türkiye'de sosyal medyada gündeme otururken, özellikle de başkan Koç'a, "Kongrede sakın aday olma. 6 sezondur yüzümüz gülmüyor" diyerek öfkelerini dile getirdiler. İsmail Kartal içinse "Sen bu takımın hocası değilsin. Fenerbahçe'nin geleceği için derhal istifa etmelisin. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Yeniden yapılanma hemen başlasın. Kartal, Kayseri maçına çıkmasın" ifadelerini kullandılar. Ayrıca büyük bir kitle,bildiren mesajlar paylaştı.başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ali Çamdalı, futbolculara teşekkür etti. Bu müsabakadan puan alacaklarını hafta içi oyuncularının, kendisine hissettirdiğini söyleyen Çamdalı,ifadelerini kullandı.ilk yarısında F.Bahçe'den Ferdi ile Konya'dan Ahmet Oğuz arasında gerginlik yaşandı. Tansiyon yükselirken yedek kulübesinde oturan Mert Müldür itirazlarda bulundu. Sarı kart görüp cezalı duruma düşenFenerbahçe dün Konya'da iki oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı. 51. dakikada Osayi- Samuel kenara gelirken, 2 dakika sonra da İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi.Bu arada Osayi 4, İrfan Can da 3. sakatlığını yaşarken sarı-lacivertlilerde bu sezon 19 oyuncu toplam 45 defa aynı talihsizliğin kurbanı oldu.