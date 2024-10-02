Hemen yabancı hakem istiyoruz

Son haftalarda üst üste gelen hakem hataları nedeniyle basının karşısına çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı,diyerek sözlerine başladı. Ilıcalı şunları söyledi:Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı.8 hakem hocası 'penaltı' diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor.G.Saray aleyhine yaparsa, maç verilmeyeceğini biliyor.TFF, adaletigetireceğini söylüyor. Buradabir yapı var, belgeler ortada.Bu yapıyı TFF yıkacak,buna inanıyoruz. Başarı kenetlenmektengeçiyor.Bu sistemi yıkmak içingeldik ve yıkacağız. Yerli hakemzorunluluğu yok. TahminimceTFF Başkanı bu konununderinine iner ve ümityoksa, yabancı hakem gelir.Milli Takım'ın başında yabancıteknik adam yok mu?"G.SARAYHakem hocaları böylesöylüyor,ben onu söylüyorum.Beşiktaş'ın pozisyonu%100 penaltı, benne diyeyim? Adam güreşiyor.Bana kalsa yarınyabancı hakem getiririm.Yabancı hakemgelsin, ülke rahatlasın.Yapamıyorlarsa,yabancı hakem gelecek.TFF'yeşu an güveniyoruz. Birşeyler düzelmezse, ozaman konuşuruz."BU hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı.G.Saray 3-2 mağlup, 9 buçuk dakika VAR incelemesi var.Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Antalyaspor maçında Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor.Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gösterilemeyen sarı kart sayısı 1.Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti. Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır.