Hemen yabancı hakem istiyoruz

Son haftalarda üst üste gelen hakem hataları nedeniyle basının karşısına çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Konu-şacaklarım somut! Cevap verecek varsa, somut cevap versin"
diyerek sözlerine başladı. Ilıcalı şunları söyledi: Bu yaşananlar futbol değil. Bunun adı rezalet!
Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı. Okan Buruk 88. dakikada 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de futbolun geldiği nokta!
8 hakem hocası 'penaltı' diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakeme tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor.
G.Saray aleyhine yaparsa, maç verilmeyeceğini biliyor.
RİVA'YA GİDİLDİ, BELGELER VERİLDİ
TFF'ye ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Ayrıcalık istemiyoruz.
TFF, adaleti
getireceğini söylüyor. Burada
bir yapı var, belgeler ortada.
Bu yapıyı TFF yıkacak,
buna inanıyoruz. Başarı kenetlenmekten
geçiyor. Sosyal medyada rüzgâr yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız.
Bu sistemi yıkmak için
geldik ve yıkacağız. Yerli hakem
zorunluluğu yok. Tahminimce
TFF Başkanı bu konunun
derinine iner ve ümit
yoksa, yabancı hakem gelir.
Milli Takım'ın başında yabancı
teknik adam yok mu?"
FEDERASYONA ŞU AN GÜVENİYORUZ!
G.SARAY aleyhine hata yapılmadığını söylemiyorum, yapılabilir tabii ki.
Hakem hocaları böyle
söylüyor, 'Fenerbahçe'ye operasyon yapmaya kalktılar'
ben onu söylüyorum.
Beşiktaş'ın pozisyonu
%100 penaltı, ben
ne diyeyim? Adam güreşiyor.
Bana kalsa yarın
yabancı hakem getiririm. TFF Başkanı şu an yabancı hakem düşünmüyor.
Yabancı hakem
gelsin, ülke rahatlasın. Hata yapan gidecek! Ben polis değilim, bir şey araştırmak zorunda değilim.
Yapamıyorlarsa,
yabancı hakem gelecek. Ülkemiz bu futbol kaosundan çıkacak.
TFF'ye
şu an güveniyoruz. Bir
şeyler düzelmezse, o
zaman konuşuruz."
BİZİM MAÇIMIZDA VAR ORTADA YOKTU
BU hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı. G.Saray- Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9 buçuk dakika inceleme yapıldı.
G.Saray 3-2 mağlup, 9 buçuk dakika VAR incelemesi var. Toplamda 17 dakika maç oynanmadı, 6 dakika uzadı.
Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Antalyaspor maçında Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı.
BUNUN ADI SARI KART OPERASYONU
Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gösterilemeyen sarı kart sayısı 1. Sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu!
Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?
O YUMRUKLAR FAİR-PLAY'E KALKTI
İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti. Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır.