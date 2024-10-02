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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Hemen yabancı hakem istiyoruz

“Bu sistemi yıkmak için geldik ve yıkacağız. Hata yapan gidecek. Sistem bu şekilde yıkılır. Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım’ın başında da yabancı teknik adam yok mu?”

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Hemen yabancı hakem istiyoruz
Son haftalarda üst üste gelen hakem hataları nedeniyle basının karşısına çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Konu-şacaklarım somut! Cevap verecek varsa, somut cevap versin" diyerek sözlerine başladı. Ilıcalı şunları söyledi: Bu yaşananlar futbol değil. Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı. Okan Buruk 88. dakikada 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de futbolun geldiği nokta! 8 hakem hocası 'penaltı' diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakeme tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. G.Saray aleyhine yaparsa, maç verilmeyeceğini biliyor.

RİVA'YA GİDİLDİ, BELGELER VERİLDİ
TFF'ye ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Ayrıcalık istemiyoruz. TFF, adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz. Başarı kenetlenmekten geçiyor. Sosyal medyada rüzgâr yapıp, bizim düşmemiz için bekleyenlere şunu söylüyorum, bizim arkamızda Fenerbahçe taraftarı var! Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Bu sistemi yıkmak için geldik ve yıkacağız. Yerli hakem zorunluluğu yok. Tahminimce TFF Başkanı bu konunun derinine iner ve ümit yoksa, yabancı hakem gelir. Milli Takım'ın başında yabancı teknik adam yok mu?"




FEDERASYONA ŞU AN GÜVENİYORUZ!
G.SARAY aleyhine hata yapılmadığını söylemiyorum, yapılabilir tabii ki. Hakem hocaları böyle söylüyor, 'Fenerbahçe'ye operasyon yapmaya kalktılar' ben onu söylüyorum. Beşiktaş'ın pozisyonu %100 penaltı, ben ne diyeyim? Adam güreşiyor. Bana kalsa yarın yabancı hakem getiririm. TFF Başkanı şu an yabancı hakem düşünmüyor. Yabancı hakem gelsin, ülke rahatlasın. Hata yapan gidecek! Ben polis değilim, bir şey araştırmak zorunda değilim. Yapamıyorlarsa, yabancı hakem gelecek. Ülkemiz bu futbol kaosundan çıkacak. TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler düzelmezse, o zaman konuşuruz."

BİZİM MAÇIMIZDA VAR ORTADA YOKTU
BU hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı. G.Saray- Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9 buçuk dakika inceleme yapıldı. G.Saray 3-2 mağlup, 9 buçuk dakika VAR incelemesi var. Toplamda 17 dakika maç oynanmadı, 6 dakika uzadı. Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi. Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Antalyaspor maçında Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz. Bizim maçta VAR kalktı.




BUNUN ADI SARI KART OPERASYONU
Yorumcuların ortak yorumu, Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gösterilemeyen sarı kart sayısı 1. Sarı kartı olan bir oyuncu, kırmızı kart görebilecek durumdaysa oyuncuya aynı müdahaleyi yapabilir mi? Biz bunu soruyoruz. Sarı kart operasyonu bu! Hakem sarı kartları vermiyorsa, bir maç adil olur mu?

O YUMRUKLAR FAİR-PLAY'E KALKTI
İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti. Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır.

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Hemen yabancı hakem istiyoruz
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