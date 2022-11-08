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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Her düşene faul çalmayın

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Her düşene faul çalmayın

Jesus: “Hakemler teknik anlamda oyunun biraz daha akmasını sağlamalı.”

Maçın ardından F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının ikinci yarıdaki performansına dikkat çekti. Portekizli hoca, Sivasspor'un güçlü bir oyun yapısı olduğunu ve sahadaki direncinin de bunu gösterdiğini belirtirken şöyle devam etti: "Zor ama hak edilmiş galibiyetti. Rakibimiz, oyun ritmini durdurmak için çok fazla faul yaptı ama biz buna alışığız. Hakemler her oyuncu yere düştüğünde faul çalmamalı. Bunu iki takım için de söylüyorum. Teknik anlamda oyunun biraz daha akmasını sağlayabilirler. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Şu an lideriz. Her maça final gözüyle bakıyoruz."

YABANCI MADDE YAĞMURU
MAÇIN başında önce sakatlanan, ardından da topu oyuna sokmakta geciken Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural ikinci yarının başında diğer tribünün önündeki kaleye geçtiği anda yabancı madde yağmuru başladı. Vural, kendisine isabet eden yabancı madde sonrasında yerde kalırken F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır yanına gelerek rakibine moral verdi ve taraftarlara engel olmaya çalıştı.

SERDAR: KAZANMAK ALIŞKANLIK OLDU
Maç boyunca 4 defa ikili mücadele kazanıp 2 hava topu alan Serdar Aziz, takım halinde çok iyi oynadıklarını söyledi. Ligin zor ekiplerinden birine karşı mücadele ettiklerini belirten deneyimli stoper, "Sivasspor, ligin iyi takımlarından. Zor olacağını biliyorduk, ilk yarı istediğimiz oyun çıkmadı. Batshuayi atılınca, daha da zor oldu. Takımı kutlarım, herkes çok iyi mücadele etti. Taraftarlar da müthişti. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Her hafta kazanıyoruz. Alışkanlık oldu. Nazar değmesin."

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