Her gelen yerde yatıyor

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor'u yenerek yollarına kayıpsız devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Hakem kararlarından dert yanan deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var."Dördüncü hakeme söyledim, Bir oyuncu var 4 faul yaptı, sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. 'Bu sarı kart değil mi' diyorum, 'Daha oyunun başı' karşılğını veriyor.Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar.İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum."