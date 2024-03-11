Her gelen yerde yatıyor

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor'u yenerek yollarına kayıpsız devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Hakem kararlarından dert yanan deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak, oyunda kalmamaya çalışarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar."
'OYUNUN BAŞI, SONU MU VAR!'
"Dördüncü hakeme söyledim, Bir oyuncu var 4 faul yaptı, sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. 'Bu sarı kart değil mi' diyorum, 'Daha oyunun başı' karşılğını veriyor. Bunun oyununun başı sonu mu var!
Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok!
İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum."