Her kulvarda kral

3 yaşındaki Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performansla altın gibi parlıyor.Süper Lig ve Avrupa kupalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahneye çıkan yıldız futbolcu, sarı-lacivetlilerin Çaykur Rizespor'u 2-1 devirdiği maçta takımına çeyrek final biletini getirdi.En yakın rakiplerine +5 fark atarken 4 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin ligde aldığı 38 puanın 12'sine direkt etki ederek yüzde 32'sinde başrol oynadı.Valencia, Avrupa Ligi gruplarında Kanarya'ya hayat verdi. Rennes maçlarında 1'er kez ağları havalandırarak F.Bahçe'nin hanesine iki puan yazdırmasına yardımcı olan yıldız futbolcu, takımının grubu Fransız ekibinin önünde 14 puanla lider tamamlamasına büyük katkı sağladı.2 yıllık yeni kontrat yapılması planlanan Ekvadorlu oyuncuya, yaşından dolayı çok ciddi bir zam yapılması planlanmıyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ise sağlam bir kontrat yapıp kariyerinin son senelerinde iyi maaş kazanmak istiyor.Farkı, karakteri ve fedakârlığı...ENNER Valencia bu sezon Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşıyor.'Sözleşmesi bitiyor, orada kendini göstermek istiyor' diye düşünüyorduk.Kendini sakınmayan, tekmeye kafa uzatan, ayağını her pozisyona sokan bir karakter var karşımızda.Özel yeteneklere sahip bir oyuncuVALENCIA, bu sene çok etkili gibi görünse de geldiği günden beri sahada olduğu her anda aynı performansı ortaya koydu.Bir forvet olarak çok yönlü bir oyuncu. Merkezde ve kanatlarda ayrıca gezici olarak da forma giyebiliyor.Dünya Kupası'nda da çok ön plana çıktı. F.Bahçe'de aynı şekilde devam ediyor. Takımda bu kadar önemli forvetler arasındaonun ne kadar ekstra yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.Hücuma yazılacak ilk isim olmalıVALENCIA kariyerli bir isim. F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra bu güne kadar önemli katkılar yaptı. Kritik gollere imza attı.Katar'a gitmeden önce F.Bahçe'nin oynadığı her maçta kendi kariyerine uygun müsabakalar çıkardı. Sakatlık yaşamadığı halde bazı maçlarda kendisine nedense görev verilmedi. Gerek Gaziantep gerekse kupada Çaykur Rizespor maçları gösterdi ki hücumun ilk 11'ine yazılacak ilk isim olmalı.