Her kulvarda kral

Türkiye Kupası’nda sarılacivertlilere çeyrek final vizesi aldıran 33 yaşındaki yıldız, Süper Lig’de 15 gol- 4 asistiyle takımına 12 puan kazandırdı. Avrupa Ligi’nde ise getirdiği 2 kritik puan, Kanarya’nın grubu lider bitirmesini sağladı
33 yaşındaki Enner Valencia, bu sezon gösterdiği performansla altın gibi parlıyor. Tüm kulvarlarda 27 maçta 18 kezfileleri sarsan deneyimli santrfor,Fenerbahçe'yi sırtında taşıyor. Süper Lig ve Avrupa kupalarının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahneye çıkan yıldız futbolcu, sarı-lacivetlilerin Çaykur Rizespor'u 2-1 devirdiği maçta takımına çeyrek final biletini getirdi. Fenerbahçe'nin bu sezon en çokgol atan (18) ismi olan deneyimliforvet, Süper Lig'de 15 gollük performansıylakrallık yarışında ilk sıradabulunuyor. En yakın rakiplerine +5 fark atarken 4 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin ligde aldığı 38 puanın 12'sine direkt etki ederek yüzde 32'sinde başrol oynadı.
YÖNETİMLE SÖZLEŞME PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR
Valencia, Avrupa Ligi gruplarında Kanarya'ya hayat verdi. Rennes maçlarında 1'er kez ağları havalandırarak F.Bahçe'nin hanesine iki puan yazdırmasına yardımcı olan yıldız futbolcu, takımının grubu Fransız ekibinin önünde 14 puanla lider tamamlamasına büyük katkı sağladı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesisezon sonunda bitecek olanEnner Valencia'ya imza attırmakiçin çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıllık yeni kontrat yapılması planlanan Ekvadorlu oyuncuya, yaşından dolayı çok ciddi bir zam yapılması planlanmıyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ise sağlam bir kontrat yapıp kariyerinin son senelerinde iyi maaş kazanmak istiyor. Bu nedenletaraflar arasında henüz anlaşmanıngerçekleşmediği öğrenildi.
GÜRCAN BİLGİÇ
Farkı, karakteri ve fedakârlığı...
ENNER Valencia bu sezon Fenerbahçe'de adeta ikinci baharını yaşıyor. Sezona çok iyi girdi, bunukasımdaki Dünya Kupası'na bağlamıştık. 'Sözleşmesi bitiyor, orada kendini göstermek istiyor' diye düşünüyorduk. Amaöyle bir oyuncu ki iş karakterini ve sahadakifedakârlığını hesaplamadık. Kendini sakınmayan, tekmeye kafa uzatan, ayağını her pozisyona sokan bir karakter var karşımızda. Bunun ödülünü de sahada alıyor.Oynamadığı maçlarda yaşanansıkıntılar da Fenerbahçeiçin ne kadar değerli biroyuncu olduğunugösteriyor.
ALİ GÜLTİKEN
Özel yeteneklere sahip bir oyuncu
VALENCIA, bu sene çok etkili gibi görünse de geldiği günden beri sahada olduğu her anda aynı performansı ortaya koydu. Yalnızca bu sezondeğil diğer sezonlarda daF.Bahçe'nin en iyisiydi. Bir forvet olarak çok yönlü bir oyuncu. Merkezde ve kanatlarda ayrıca gezici olarak da forma giyebiliyor. Hangipozisyonda olursa olsun gol için gerekenyerde bulunma kabiliyetiyle fark yaratıyor. Dünya Kupası'nda da çok ön plana çıktı. F.Bahçe'de aynı şekilde devam ediyor. Takımda bu kadar önemli forvetler arasında farkını ortaya koyması onun ne kadar ekstra yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.
İSKENDER GÜNEN
Hücuma yazılacak ilk isim olmalı
VALENCIA kariyerli bir isim. F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra bu güne kadar önemli katkılar yaptı. Kritik gollere imza attı. Çabukluğu, sürati ve herşeyden önemlisi savunmanın arkasına yaptığıkoşularda pozisyona girmesiyle büyük birgüç. Katar'a gitmeden önce F.Bahçe'nin oynadığı her maçta kendi kariyerine uygun müsabakalar çıkardı. Sakatlık yaşamadığı halde bazı maçlarda kendisine nedense görev verilmedi. Gerek Gaziantep gerekse kupada Çaykur Rizespor maçları gösterdi ki hücumun ilk 11'ine yazılacak ilk isim olmalı.