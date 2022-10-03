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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Her maç gol atamayız!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Her maç gol atamayız!

“Biz ilk 70 dakika daha iyi olan, daha fazla pozisyona giren taraftık. Ama son 15-20 dakika Beşiktaş daha iyi oynadı. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu, her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki dev takımın iyi mücadele ettiğini ancak sonuçtan iki tarafın da memnun olmadığını söyledi. Futbolcularının iyi oynadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "İki taraf için de iyi bir sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan, daha fazla pozisyona giren taraftı. Ama son 15-20 dakika Beşiktaş daha iyi oynadı. Oyuna giren oyuncuları çok iyi katkı sağladı. Özellikle Weghorst ile iki önemli fırsattan yararlanamadılar. Defansif anlamda iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu, her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Valencia'nın girdiği iki pozisyon vardı. Şimdi sırada Avrupa Ligi'nde oynayacağımız bir karşılaşma var. Larnaca ile önemli bir maça çıkacağız. Gruptan çıkmak istiyoruz."




JESUS, BEŞİKTAŞ KULÜBESİNE KOŞTU!
Sert omuz darbesiyle Muleka'yı Beşiktaş kulübesinin içine kadar adeta uçuran Attila Szalai, daha sonra rakibini kaldırmak için yanına kadar gitti. Bu sırada siyah-beyazlılar, Macar stopere tepki gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da kulübeden fırlayıp soluğu rakip takımın yanında aldı ve gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için ortamı yumuşattı. Portekizli çalıştırıcı, oyuncusunu alarak oradan uzaklaştırdı ve sahaya bakmasını istedi.

EL SIKIŞIP AYRILDILARAYRILDILAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbinin ardından sahadan birlikte ayrıldı. El sıkışıp birbirini tebrik eden ikili, maçın kısa bir analizini de yaptı.

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