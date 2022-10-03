Her maç gol atamayız!

“Biz ilk 70 dakika daha iyi olan, daha fazla pozisyona giren taraftık. Ama son 15-20 dakika Beşiktaş daha iyi oynadı. Ligin en çok gol atan takımı olmamıza rağmen bu, her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki dev takımın iyi mücadele ettiğini ancak sonuçtan iki tarafın da memnun olmadığını söyledi. Futbolcularının iyi oynadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: "İki taraf için de iyi bir sonuçdeğil. İki takımda kazanmak içinoynadı. Fenerbahçeilk 70 dakika dahaiyi olan, daha fazlapozisyona girentaraftı. Ama son15-20 dakika Beşiktaş dahaiyi oynadı. Oyuna giren oyuncularıçok iyi katkı sağladı.Özellikle Weghorstile iki önemli fırsattanyararlanamadılar. Defansifanlamda iyi organize olan birtakıma karşı oynadık. Liginen çok gol atan takımı olmamızarağmen bu, her zamangol atacağımız anlamına gelmiyor.Valencia'nın girdiği ikipozisyon vardı. Şimdi sırada Avrupa Ligi'nde oynayacağımız bir karşılaşma var. Larnaca ile önemli bir maça çıkacağız. Gruptan çıkmak istiyoruz."
JESUS, BEŞİKTAŞ KULÜBESİNE KOŞTU!
Sert omuz darbesiyle Muleka'yı Beşiktaş kulübesinin içine kadar adeta uçuran Attila Szalai, daha sonra rakibini kaldırmak için yanına kadar gitti. Bu sıradasiyah-beyazlılar, Macarstopere tepki gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da kulübeden fırlayıp soluğu rakip takımın yanında aldı ve gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için ortamı yumuşattı. Portekizli çalıştırıcı,oyuncusunu alarakoradan uzaklaştırdı vesahaya bakmasını istedi.
EL SIKIŞIP AYRILDILARAYRILDILAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbinin ardından sahadan birlikte ayrıldı. El sıkışıp birbirini tebrik eden ikili, maçın kısa bir analizini de yaptı.