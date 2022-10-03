Her maç gol atamayız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, iki dev takımın iyi mücadele ettiğini ancak sonuçtan iki tarafın da memnun olmadığını söyledi. Futbolcularının iyi oynadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:Şimdi sırada Avrupa Ligi'nde oynayacağımız bir karşılaşma var. Larnaca ile önemli bir maça çıkacağız. Gruptan çıkmak istiyoruz."Sert omuz darbesiyle Muleka'yı Beşiktaş kulübesinin içine kadar adeta uçuran Attila Szalai, daha sonra rakibini kaldırmak için yanına kadar gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da kulübeden fırlayıp soluğu rakip takımın yanında aldı ve gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için ortamı yumuşattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbinin ardından sahadan birlikte ayrıldı. El sıkışıp birbirini tebrik eden ikili, maçın kısa bir analizini de yaptı.