F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ülke puanına katkıda bulundukları için mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularını tebrik eden 62 yaşındaki hoca, "Mert Hakan iyi bir sekiz numara olduğu için Crespo'nun yerine onu aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik.Herkesi gördük…dedi. Yeni transfer olup olmayacağıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir."