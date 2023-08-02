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Giriş Tarihi: 2.8.2023

‘Her şey olabilir’

‘Her şey olabilir’

İsmail Kartal: Başkanımız ve yöneticilerimiz transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor. Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir...

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ülke puanına katkıda bulundukları için mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularını tebrik eden 62 yaşındaki hoca, "Mert Hakan iyi bir sekiz numara olduğu için Crespo'nun yerine onu aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik. Mert'in araya, arkaya koşularıyla sonuca gittik. Herkesi gördük… Herkesi görmem, taramam lazım. 8-10 gün kaldı ligin başlamasına" dedi. Yeni transfer olup olmayacağıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Burası Fenerbahçe, zaman içerisinde her şey olabilir."

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‘Her şey olabilir’
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