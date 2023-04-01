Her zaman F.Bahçe kazanır

"Fenerbahçe'nin derbi kazanması klasiktir. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olurlar. F.Bahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır." "Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Gerçekten çok özledim. Jesus harika bir antrenör. Bu sezon şampiyonluğa ulaşması zor bir durum değil."
2006'da transfer olduğu F.Bahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. 2010 yılında Flamengo'yatransfer olan ve sarı-lacivertlitaraftarların unutulmazlarıarasında yer alan Brezilyalıeski futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada favorinin F.Bahçe olduğunu söyledi. Sarılacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmışbir durumdur. Rakipkim olursa olsun Kadıköy'deher zaman önde ve avantajlıolan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır."
GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖZELDİ
"Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyiderbi maçım ve unutamadığımFenerbahçe ile 4-1 kazandığımızGalatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık."
KAZANDIĞI KUPALAR
2006-07 SÜPER LIG ŞAMPIYONLUĞU 2007-08 TÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞU 2009-10 TÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞU
ARDA BÜYÜK YETENEK
Fenerbahçe'yı takip ediyorum. Arda Güler çok yetenekli, özel bir oyuncu. İleride güzel yerlere gelecek.
SAHADA ZEKASIYLAÖN PLANA ÇIKAR
JORGE Jesus harika bir antrenör. Burada, Brezilya'da Flamengo'yu yönetirken çok iyi çalıştı. Güzel izler bıraktı. O her zaman zekasıyla ön plana çıkar. Fenerbahçe'de debence gayet iyi gidiyor.Şampiyonluğa ulaşmasızor bir durum değil. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar.
ARAO, JESUS'UNSAĞ KOLUDUR
Brezılyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı... Lincoln iseBrezilya'da erken yaşta öne çıktıve Fenerbahçe'ye transfer olmayıbaşardı. Fenerbahçe'ye uzun vadedeçok fayda sağlar.
İSTANBUL'A FİNALE GELECEĞİM
ŞAMPIYONLAR Ligi finalinde İstanbul'da olmak istiyorum. Kulübü de ziyaret edeceğim. Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Fenerbahçe için her zaman elimdengelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman böyle olacak. Benim için Fenerbahçe'nin yeri çok ayrı. Gerçekten çok özledim.
TARAFTARLAR HAVAYA SOKUYOR
FENERBAHÇE, Türkiye'nin en iyi seyircisine sahip. Bu taraftar aslaunutulmaz. Hem Avrupa maçlarıhem derbilerde unutulmaz performanslarsergilediler. O taraftar sayesinde farklı bir havaya giriyorsunuz ve maçı kazanmamak için bir sebebiniz kalmıyor.