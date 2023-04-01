Her zaman F.Bahçe kazanır

2006'da transfer olduğu F.Bahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde SABAH Spor'un sorularını yanıtladı.yarın oynanacak karşılaşmada favorinin F.Bahçe olduğunu söyledi. Sarılacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir.Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır.""Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım.O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık."SÜPER LIG ŞAMPIYONLUĞUTÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞUTÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞUFenerbahçe'yı takip ediyorum. Arda Güler çok yetenekli, özel bir oyuncu. İleride güzel yerlere gelecek.JORGE Jesus harika bir antrenör. Burada, Brezilya'da Flamengo'yu yönetirken çok iyi çalıştı. Güzel izler bıraktı. O her zaman zekasıyla ön plana çıkar.. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar.Brezılyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı...ŞAMPIYONLAR Ligi finalinde İstanbul'da olmak istiyorum. Kulübü de ziyaret edeceğim. Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum.Her zaman böyle olacak. Benim için Fenerbahçe'nin yeri çok ayrı. Gerçekten çok özledim.FENERBAHÇE, Türkiye'nin en iyi seyircisine sahip.O taraftar sayesinde farklı bir havaya giriyorsunuz ve maçı kazanmamak için bir sebebiniz kalmıyor.