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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Her zaman F.Bahçe kazanır

Samet YÜKSEL
Her zaman F.Bahçe kazanır

"Fenerbahçe'nin derbi kazanması klasiktir. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olurlar. F.Bahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır." "Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Gerçekten çok özledim. Jesus harika bir antrenör. Bu sezon şampiyonluğa ulaşması zor bir durum değil."

2006'da transfer olduğu F.Bahçe'de tarihi başarılara imza atan Deivid de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. 2010 yılında Flamengo'ya transfer olan ve sarı-lacivertli taraftarların unutulmazları arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada favorinin F.Bahçe olduğunu söyledi. Sarılacivertli takıma güvendiğini belirten Deivid şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmış bir durumdur. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır."

GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖZELDİ
"Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyi derbi maçım ve unutamadığım Fenerbahçe ile 4-1 kazandığımız Galatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık."




KAZANDIĞI KUPALAR
2006-07 SÜPER LIG ŞAMPIYONLUĞU
2007-08 TÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞU
2009-10 TÜRKIYE KUPASI ŞAMPIYONLUĞU

ARDA BÜYÜK YETENEK
Fenerbahçe'yı takip ediyorum. Arda Güler çok yetenekli, özel bir oyuncu. İleride güzel yerlere gelecek.

SAHADA ZEKASIYLA ÖN PLANA ÇIKAR
JORGE Jesus harika bir antrenör. Burada, Brezilya'da Flamengo'yu yönetirken çok iyi çalıştı. Güzel izler bıraktı. O her zaman zekasıyla ön plana çıkar. Fenerbahçe'de de bence gayet iyi gidiyor. Şampiyonluğa ulaşması zor bir durum değil. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar.

ARAO, JESUS'UN SAĞ KOLUDUR
Brezılyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı... Lincoln ise Brezilya'da erken yaşta öne çıktı ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı başardı. Fenerbahçe'ye uzun vadede çok fayda sağlar.

İSTANBUL'A FİNALE GELECEĞİM
ŞAMPIYONLAR Ligi finalinde İstanbul'da olmak istiyorum. Kulübü de ziyaret edeceğim. Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman böyle olacak. Benim için Fenerbahçe'nin yeri çok ayrı. Gerçekten çok özledim.

TARAFTARLAR HAVAYA SOKUYOR
FENERBAHÇE, Türkiye'nin en iyi seyircisine sahip. Bu taraftar asla unutulmaz. Hem Avrupa maçları hem derbilerde unutulmaz performanslar sergilediler. O taraftar sayesinde farklı bir havaya giriyorsunuz ve maçı kazanmamak için bir sebebiniz kalmıyor.

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