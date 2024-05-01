Herkes onun peşinde

Fenerbahçe'nin geçen dönemMario Branco, transferin gözdesi durumuna geldi.Portekizli spor adamı,' demek için Başkan Ali Koç'un kararını bekliyor…48 yaşındaki Branco, sezon başında özellikletransferlerindeki iş bitiriciliğiyle adından söz ettirmişti.Portekizli teknik adamadiyerekresmi teklifini yaptı. Tecrübelifutbol adamına, Al-Hilal'inilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'debirlikte çalıştığı Al-Hilalteknik direktörü, devre arasındaBranco'nun transferini özellikleistemiş ancak sonuç alınamamıştı.Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.6 dil biliyor.Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, S.Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.F.Bahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.Geçen sezon Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.