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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Herkes onun peşinde

Samet YÜKSEL
Herkes onun peşinde

Portekizli futbol adamına ilk teklifi ara transferde Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal yapmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Branco’yu, Benfica ve Lazio da resmen istedi

Fenerbahçe'nin geçen dönem futbol direktörlüğüne getirdiği ancak bu sezon sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, transferin gözdesi durumuna geldi. Sarı-lacivertli takımla olan anlaşması 30 Haziran'da bitecek Portekizli spor adamı, 'Tamam ya da devam' demek için Başkan Ali Koç'un kararını bekliyor… Koç'un göreve devam etmesine göre gelecek planlaması yapacak 48 yaşındaki Branco, sezon başında özellikle Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferlerindeki iş bitiriciliğiyle adından söz ettirmişti.




JORGE JESUS YANINDA İSTİYOR
Portekizli teknik adama Serie A'dan Lazio, 'Gel futbol operasyonumuzu yönet' diyerek resmi teklifini yaptı. Tecrübeli futbol adamına, Al-Hilal'in ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Al-Hilal teknik direktörü, devre arasında Branco'nun transferini özellikle istemiş ancak sonuç alınamamıştı. Portekiz ekibi Benfica da deneyimli sportif direktörü resmen istedi ancak olumlu geri dönüş alamadı.

Kimdir?
Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.
6 dil biliyor.
Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, S.Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.
F.Bahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Geçen sezon Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.


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