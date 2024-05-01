Herkes onun peşinde

Fenerbahçe'nin geçen dönem futbol direktörlüğüne getirdiği ancak bu sezon sportif direktör olarak görev yapan
Mario Branco, transferin gözdesi durumuna geldi. Sarı-lacivertli takımla olan anlaşması 30 Haziran'da bitecek
Portekizli spor adamı, 'Tamam ya da devam
' demek için Başkan Ali Koç'un kararını bekliyor… Koç'un göreve devam etmesine göre gelecek planlaması yapacak
48 yaşındaki Branco, sezon başında özellikle Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic
transferlerindeki iş bitiriciliğiyle adından söz ettirmişti.
JORGE JESUS YANINDA İSTİYOR
Portekizli teknik adama Serie A'dan Lazio, 'Gel futbol operasyonumuzu yönet'
diyerek
resmi teklifini yaptı. Tecrübeli
futbol adamına, Al-Hilal'in
ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de
birlikte çalıştığı Al-Hilal
teknik direktörü, devre arasında
Branco'nun transferini özellikle
istemiş ancak sonuç alınamamıştı. Portekiz ekibi Benfica da deneyimli sportif direktörü resmen istedi ancak olumlu geri dönüş alamadı.
Kimdir?
Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.
6 dil biliyor.
Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, S.Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.
F.Bahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Geçen sezon Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.