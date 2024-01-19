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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Hiçbir yere gitmiyorum

Samet YÜKSEL
Hiçbir yere gitmiyorum

Club Brugge, Strasbourg ve Montpellier’den gelen teklifleri reddeden Belçikalı futbolcu, kararını mayısta yeniden gözden geçirecek

Dzeko transferinin ardından ikinci forvet olmak istemeyen, Batshuayi gitmeyi yaz döneminde başaramamış, ayrılığı ara transfere bırakmıştı. Belçikalı golcü, bunun nedenini de EURO 2024'e gitmek için düzenli olarak oynamak olarak göstermişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "3 kulvarda birden mücadele eden bir takımız. Kendini ikinci forvet olarak görme. Sana ihtiyacım var" sözleri de 30 yaşındaki forvetin ayrılık kararını gelecek sezona bırakmasına neden oldu. Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor maçına ilk 11 başlayan ve 4 golle şov yapan Batshuayi'nin Belçika Ligi takımı Club Brugge'un yanı sıra Fransa Ligi'nden Strasbourg ve Montpellier'den aldığı teklifleri reddettiği öğrenildi.

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