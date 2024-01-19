Hiçbir yere gitmiyorum

transferinin ardından ikinci forvet olmak istemeyen,Belçikalı golcü, bunun nedenini de EURO 2024'e gitmek için düzenli olarak oynamak olarak göstermişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ınsözleri de 30 yaşındaki forvetin ayrılık kararını gelecek sezona bırakmasına neden oldu. Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor maçına ilk 11 başlayan ve 4 golle şov yapan Batshuayi'nin Belçika Ligi takımı Club Brugge'un yanı sıra Fransa Ligi'nden Strasbourg ve Montpellier'den aldığı teklifleri reddettiği öğrenildi.