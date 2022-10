Hücum hattı alev alev

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte hücum hattı da uyandı. Geçtiğimiz sezonlarda golcülerin sessizliği en çok eleştiri alan konuların başında geliyordu. Sarı-lacivertli takıma imza attığı gün "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar" diyen Portekizli hoca, sözlerinin boş olmadığını kısa sürede kanıtladı. ,

KRALLIK KOLTUĞUNA KURULDU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırıp en çok gol atan takım oldu. İleri uçtaki oyuncular, 21 kezle gollerin yüzde 75'ini attı. Bu alanın bayrak takımı olan Kanarya, 3. bölgesinde oynayan 10 futbolcunun 8'inden skor almayı başardı. Enner Valencia, 10 golle sadece takımının değil Süper Lig'in de en çok skor üreten ismi oldu.

DEFANSIN SKORERİ GUSTAVO

Michy Batshuayi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi 2'şer, Joao Pedro, Emre Mor ve kiralık gönderilen Mergim Berisha 1'er gol attı. Bruma ile Serdar Dursun ligde sıfır çekti. Orta saha oyuncularından 6, defanstan ise bir gol katkısı geldi. Arda Güler ve Crespo 2'şer defa ağları bulurken, Alioski ile Zajc 1'er kez katkı verdi. Gustavo Henrique ise stoperde verim alınan tek isim oldu.



GEÇEN SEZON 7 GOLDE KALMIŞTI

Fenerbahçe'de 9 maçta 10 gol atan Valencia, geçen sezonu 7 golle tamamlamıştı. Takımın sessiz forveti Serdar Dursun ise 2021-22'yi 15 golle bitirmişti. Miha Zajc 9, Mesut Özil 8 gol üretebilmişti.



SORU: Fenerbahçe, 1988- 1989 sezonundaki 103 gollük rekoru kırabilir mi?



ÖMER ÜRÜNDÜL

Rekor kolay değil

ŞU ANDAKI tabloya baktığımızda Jorge Jesus liderliğinde Fenerbahçe'nin gol oranı oldukça yüksek bir seviyede (3.11) seyrediyor. Sürekli gol atıyorlar ama takım savunmasında birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. Defansın önde yakalanmasından dolayı bazı maçlarda problem yaşamazlarsa bu gol oranı belli bir ölçüye kadar devam eder. Ancak her şeye rağmen 1988-89 sezonundaki 103 gollük rekor hiç kolay gözükmüyor.



GÜRCAN BİLGİÇ

Bunu Jesus yapar

19 RESMI maçlık sürece bakarsanız rekorun kırılması lazım. Çünkü her maç birbirine benzer performanslar üretiyorlar, çok pozisyonlara giriyorlar, takım olarak çok istekliler ve gol sayısı oyunculara bölünüyor. Bir iki isim üstünden değil, tüm takım olarak üretiyorlar. Kış döneminde, sahalar ağırlaşınca aynı grafik devam eder mi bunu görmek lazım. 100 golü aşmak kolay değil. Eğer rekor kırılacaksa bunu Jesus ve ekibi yapar.



ALİ GÜLTİKEN

İkinci yarı iş zorlaşır

SEZON uzun bir maraton. Şu anda yapabilir gibi gözüküyor ama ligin ikinci yarısında işler zorlaşıyor. O zaman düşme ve şampiyonluk süreçleri yakınlaştığı için maçların zorluk dereceleri artıyor. Skor elde etmek kolay olmuyor. Bu da gol sayısına etki edebiliyor. Bu tempo Fenerbahçe adına güzel. Bütün oyuncuların işin içine katılmış olması herkesi hazır hale getirdi. Bu da sonuçlara çok net yansıyor.