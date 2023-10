İçeride-dışarıda lider

Bu sezon 18'de 18 yapan sarı-lacivertliler, rotasını Pendik maçına çevirdiMichy Batsuayi bu sezon İsmail Kartal'ın Avrupa'daki gol umudu oldu. Belçikalı santrfor, Zimbru (2) ve Nordsjaelland'tan sonra Ludogorets karşısında bulduğu ilk isabetli şutta topu filelere gönderdi. Zajc'ın golünde ise asisti yapan isim odu. 2023- 24'te Avrupa kupalarındaki dördüncü golünü Ludogorets ağlarına gönderen Batshuayi, bu turnuvalarda bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (4; 2017-18 ve 2015/16).Bu sezon 4'ü Süper Lig, 4'ü de Avrupa kupaları olmak üzere toplam 8 maçta süre alan Miha Zajc dün ilk kez gol sevinci yaşarken iki kez fileleri havalandırdı. Zajc'la birlikte bu sezon Fenerbahçe'de gol atan futbolcu sayısı 16'ya yükseldi. Gole katkı veren isim sayısı ise 19 oldu.İrfan Can Eğribayat'ı avlayan isim takım arkadaşı Becao oldu. 66. dakikada kullanılan köşe atışında Pedrinho'nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isterken ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon bir ilki yaşamış oldu.F.Bahçe, dünyada tüm kulvarlarda arka arkaya en az 20 resmi maç kazanan (bu sezon 18'de 18, iki maç da geçen sezondan) 8. farklı takım oldu.27 The New Saints26 Ajax25 Ajax24 Coritiba23 Bayern Münih22 Real Madrid21 Rangers21 Man.City20 FENERBAHÇE