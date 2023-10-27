İçeride-dışarıda lider

Yeni hocası Dermendzhiev yönetiminde ilk maçına Kadıköy’de çıkan Ludogorets, Kanarya’yı zorladı ama yıkamadı. Batshuayi ve Zajc’ın gollerine BecaoBecao kendi kalesine atarak karşılık verdi. Rakip sürekli kaleyi yoklarken, 90+3’te ZajcZajc fişi çekti
Bu sezon 18'de 18 yapan sarı-lacivertliler, rotasını Pendik maçına çevirdi
AVRUPALI BATSMAN
Michy Batsuayi bu sezon İsmail Kartal'ın Avrupa'daki gol umudu oldu. Belçikalı santrfor, Zimbru (2) ve Nordsjaelland'tan sonra Ludogorets karşısında bulduğu ilk isabetli şutta topu filelere gönderdi. Zajc'ın golünde ise asisti yapan isim odu. 2023- 24'te Avrupa kupalarındaki dördüncü golünü Ludogorets ağlarına gönderen Batshuayi, bu turnuvalarda bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (4; 2017-18 ve 2015/16).
ZAJC'TAN DUBLE
Bu sezon 4'ü Süper Lig, 4'ü de Avrupa kupaları olmak üzere toplam 8 maçta süre alan Miha Zajc dün ilk kez gol sevinci yaşarken iki kez fileleri havalandırdı. Zajc'la birlikte bu sezon Fenerbahçe'de gol atan futbolcu sayısı 16'ya yükseldi. Gole katkı veren isim sayısı ise 19 oldu.
KALE KARIŞTI
İrfan Can Eğribayat'ı avlayan isim takım arkadaşı Becao oldu. 66. dakikada kullanılan köşe atışında Pedrinho'nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isterken ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon bir ilki yaşamış oldu.
DÜNYANIN 8. HARİKASI
F.Bahçe, dünyada tüm kulvarlarda arka arkaya en az 20 resmi maç kazanan (bu sezon 18'de 18, iki maç da geçen sezondan) 8. farklı takım oldu.
27 The New Saints
26 Ajax
25 Ajax
24 Coritiba
23 Bayern Münih
22 Real Madrid
21 Rangers
21 Man.City
20 FENERBAHÇE