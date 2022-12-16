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Giriş Tarihi: 16.12.2022

İçi rahat

Samet YÜKSEL
İçi rahat

İsmail Yüksek ve Crespo ile sözleşme uzatmak isteyen sarı-lacivertliler; Valencia, Alioski ve milli kaleci Altay ile de yeni kontrat için çalışılıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:
ALIOSKİ: Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.
VALENCIA: Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.
ALTAY BAYINDIR: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.
CRESPO: Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.
İSMAİL YÜKSEK: İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.

'ARDA İÇİN 2.5 MİLYON EURO ALACAĞIZ'
GENÇLERBIRLIĞI Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in % 20 bonservis payı için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Akdaş, "Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız" dedi. Başkan Akdaş, "Ayrıca biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" ifadesini kullandı.

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