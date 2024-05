İcraatlarını beğenmiyorum

Bugüne kadar yapılan kongrelere huzursuzluk çıkmasın diye gitmediğini belirten Yıldırım, "Son divan toplantısına denizden geldim mafya liderleri gibi. Ne oldu, geldim oturdum bir kişi bile 'Başkan hoş geldin' demedi. Ben Ali Koç'la küs değilim. Fikirlerimiz ayrı. Benim Ali Koç'la sorunum yok. İcraatlarıyla sorunum var. Siz memnunsanız ben memnunum, değilseniz ben de değilim. Divan'da gelip elimi sıksaydı, 'Niye elimi sıktın?' mı diyecektim? Ali Koç'la neden küs olayım? Babası beni hapiste ziyarete geldi. Mustafa Koç'la dostluğumuz vardı. Nihat Özdemir, 12 sene benim yanımda ikinci başkanlık yaptı. Bu kulübe hizmet etti. Tu kaka... Aralarındaki husumet bugünün husumeti değil, 2011 yılından. Fenerbahçe'nin değeriydi. TFF başkanı oldu. Adama salladılar, salladılar, o da Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline, git 'Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz' de. Niye geldin mi diyecekti?" açıklamasını yaptı.



ZENGİN DEĞİL AKILLI ADAMA İHTİYAÇ VAR

Aziz Yıldırım'a yönetim kuruluna alacağı isimler de soruldu. Yıldırım'ın cevabı, "Şu an için oturup liste yapmışlığım yok. Ama olmadık isimleri listesinde diye yazıyorlar. Murat Ülker, Ferit Şahenk... Onlara 'Aday olun, gerekirse ben de yedekten listenizde yer alırım' dedim. Ama adamların işleri güçleri var. Bir gün Amerika'dalar. Bir gün Çin'de. Ben zengin adamı ne yapayım? Zengin adam dışarıda kalsın, parayı versin. İçeri gelirse çalışmaz. Bu kadar mı çalışmıyor kafanız. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var" oldu.



KİM ŞAMPİYON YAPMIYOR, SÖYLE!

ALI Koç'un 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' sözüne de yanıt veren Yıldırım, "Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Açık olacağız" ifadesini kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yok olmadığını da sözlerine ekleyen Yıldırım, şunları söyledi: "Her gün duyuyoruz, seyrediyoruz, '10 kişi tutuklandı, 20 kişi yakalandı' deniliyor. Göreve geldiğimde bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim. Her yere sızmışlar, hatta daha da güçlüler. Benim olduğum dönemde Galatasaray hikâyeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler! Türkiye'nin Kuvâ-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübüdür. FETÖ, 'denizi geçtik, derede boğulduk' demiştir. Doğrudur, çünkü karşılarında biz vardık."



NEYİ DÜZELTTİNİZ HADİ AÇIKLAYIN!

Yıldırım, Ali Koç yönetimini ekonomik olarak eleştirip, "1 milyar 950 bin TL borç bıraktım, yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar. TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla kulübün toplam 12 milyar TL borcu var. Ekonomiyi düzelttik diyorlar. Neyi düzelttiniz açıklayın, hodri meydan" dedi.