İhtiyacım yok!

Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor. Takımda sakatların da geri dönüşüyle teknik heyetin eli oldukça rahatladı. Şimdilerde merak edilen tek konu; 0-0 biten Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumunun ne olacağı yönünde. Kadro dışı kararında İrfan Can Kahveci ile Brown arasında soyunma odasında yaşanan tartışmanın etkili olduğu iddia edilmişti.

OCAK AYINDA VEDA VAR

Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı. İtalyan hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi. Genç çalıştırıcı, "Hayır şimdilik ihtiyacım yok" deyince her iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı. Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve kendisini isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. İrfan Can için düşünülen rakam en az 7 milyon Euro olacak.



İRFAN: KİMSEYİ GIRTLAKLAMADIM!

KADRO dışı kaldığı günden bu yana sessizliğini koruyan İrfan Can Kahveci, dün İnstagram hesabından açıklamalar yaptı. Hakkındaki yalan haberler nedeniyle bu yola başvurduğunu belirten milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım. Siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım. Hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim. Verilen karara saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiçbir problemim yok. Sakatlığımı atlattım. Verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Şu anda tek önemsediğim şey, ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan. Tek odaklandığım şey yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek."