İki bölgede sorunu var

Fenerbahçe'de kadro büyük ölçüde netleşti. Jose Mourinho, 9 oyuncuyu kafasında belirlerken, 2 bölge için henüz karar vermedi.Çağlar Söyüncü idmanlarda as takımda yer alırken Becao'nun son Kasımpaşa maçında oynadığı futbol iyi sinyaller verdi. Djiku'nun geri dönmesiyle birlikte Mourinho henüz stoper tandemini belirleyemedi. Sol bekte Oosterwolde'den başka isim akıllara bile gelmezken ortada ise Fred ve Szymanski'nin forması garanti.Sol kanatta Saint Maximin, sağda Tadic,BU sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Fred, 3 gol bulurken maç başına yüzde 83'lük isabetli pas yüzdesine ulaştı.F.BAHÇE kariyerinde 40 maça çıkan oyuncu, 6 gol-9 asist katkısı sundu.G.SARAY'A karşı 1 kez sahada olan Sambacı, 90 dakika oynadığı 19 Mayıs 2024'teki mücadelede 1-0'lık galibiyet sevinci yaşadı.17 MİLYON Euro piyasa değerini bulunan Fred'in, F.Bahçe ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.Kanarya'nın hocası Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı; Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 7 farklı takımla dünyanın önemli rekabetlerinde yer aldı.derbilerinin ardından İstanbul'daki dev maçları da listesine ekleyecek.İki takım arasındaki maçlarda gösterilen kartların fazlalığı da dikkatleri çekiyor. Rekabetteki son 62 maçta 46 kırmızı, 370 sarı kart çıktı. Bu karşılaşmalarda F.Bahçe 25, G.Saray cephesi ise 21 kırmızı gördü. Sarıkırmızılılarda Emre Aşık, Kanarya'da ise Lugano, 3'er kırmızı kartla zirvede.KARABORSADA biletlerin 120 bin TL'ye kadar çıkması sonrasında F.Bahçe şu açıklamayla sorumluların haklarının iptal edildiğini duyurdu: "3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler, maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır."