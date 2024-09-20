İki bölgede sorunu var

Fenerbahçe'de kadro büyük ölçüde netleşti. Jose Mourinho, 9 oyuncuyu kafasında belirlerken, 2 bölge için henüz karar vermedi. Formu artan Livakovic'e 1 numarayı emanet edecek Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte ise Osayi'nin yokluğunda Mert Müldür'ü kullanacak.
Çağlar Söyüncü idmanlarda as takımda yer alırken Becao'nun son Kasımpaşa maçında oynadığı futbol iyi sinyaller verdi. Djiku'nun geri dönmesiyle birlikte Mourinho henüz stoper tandemini belirleyemedi. Sol bekte Oosterwolde'den başka isim akıllara bile gelmezken ortada ise Fred ve Szymanski'nin forması garanti. Hazır durumda olan yeni transfer Amrabat, hocasından formayı istedi. İsmail Yüksek'i çok beğenen deneyimli çalıştırıcı, son kararını bugün verecek.
Sol kanatta Saint Maximin, sağda Tadic, ileri uçta ise El Nesyri yerine Edin Dzeko görev yapacak.
KİLİT İSMİ FRED
BU sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Fred, 3 gol bulurken maç başına yüzde 83'lük isabetli pas yüzdesine ulaştı.
F.BAHÇE kariyerinde 40 maça çıkan oyuncu, 6 gol-9 asist katkısı sundu.
G.SARAY'A karşı 1 kez sahada olan Sambacı, 90 dakika oynadığı 19 Mayıs 2024'teki mücadelede 1-0'lık galibiyet sevinci yaşadı.
17 MİLYON Euro piyasa değerini bulunan Fred'in, F.Bahçe ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
İSTANBUL'DA 'ÖZEL' BİR DERBİ
Kanarya'nın hocası Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı; Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da 7 farklı takımla dünyanın önemli rekabetlerinde yer aldı. Portekiz'de Lizbon, İngiltere'de Londra ve Manchester, İtalya'da Roma ve Milano, İspanya'da Madrid
derbilerinin ardından İstanbul'daki dev maçları da listesine ekleyecek.
KART BOLLUĞU
İki takım arasındaki maçlarda gösterilen kartların fazlalığı da dikkatleri çekiyor. Rekabetteki son 62 maçta 46 kırmızı, 370 sarı kart çıktı. Bu karşılaşmalarda F.Bahçe 25, G.Saray cephesi ise 21 kırmızı gördü. Sarıkırmızılılarda Emre Aşık, Kanarya'da ise Lugano, 3'er kırmızı kartla zirvede.
120 BİN TL'LİK KARABORSAYA YÖNETİM 'DUR' DEDİ
KARABORSADA biletlerin 120 bin TL'ye kadar çıkması sonrasında F.Bahçe şu açıklamayla sorumluların haklarının iptal edildiğini duyurdu: "3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler, maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır."