Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İkili mücadele yoksa galibiyet de yok!
Giriş Tarihi: 22.9.2025

İkili mücadele yoksa galibiyet de yok!

Tedesco, “Rakip değil 10 kişi, 9 kişi de kalsa ikili mücadeleleri kaybedersen kazanmak imkânsız oluyor. Konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık” diye konuştu

İkili mücadele yoksa galibiyet de yok!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kaybedilen puanlar ve sergilenen futboldan dolayı taraftarlardan özür diledi. Takımının performansından memnun olmadığını dile getiren 40 yaşındaki hoca, "Hem defansif, hem de ofansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanmazsan maç da kazanamazsın. Rakip, 10 kişi de olsa 9 kişi de olsa bu böyle. Bunlar temel şeyler. İçerisinde bulunduğumuz durumdan güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık. Tamamen maça odaklandık ama konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İkili mücadele yoksa galibiyet de yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz