İkiye katlayın!

Sarı-lacivertli takıma Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis karşılığında Parma'dan gelen Jayden Oosterwolde, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alıyor.gibi büyük takımlar, 23 yaşındaki sol beki takibe almış durumda. Sezon başında Hollandalı oyuncu, 15 milyon Euro'luk resmi teklif almış ancak teknik direktörHem sol bek hem de sol stoper olarak oynayabilen futbolcu için ocak ayında gelecek teklifler de değerlendirme dışında tutulacak.Fenerbahçe'de 850 bin Euro maaş alan Oosterwolde, Portekizli hoca ile yıldızını parlattı.. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu gibi İngiltere hayali kuran genç oyuncunun teklifini değerlendirmeye alacağını iletti.Fenerbahçe'sindeOosterwolde,İsmail Kartal yönetimindeHollandalıyetenek, bu maçlarda2 kez de fileleri havalandırmabaşarısı göstermişti.