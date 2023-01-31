Milan’a kaptırmadı!

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın ardından ara transferin ikinci imzasını Jayden Oosterwolde'ye attırdı… Sarılacivertliler için önceki akşam İstanbul'a gelen 21 yaşındaki oyuncu,Yönetimin, Hollandalı sol bekin transferinde elini çabuk tutmasının nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar:F.Bahçe, Oosterwolde için kulübü Parma'nın kapısını çaldı. İtalyan ekibininnedeniyle geri adım atıp, sezon sonunu beklemeyi hedefleyen Kanarya, Milan'ın da devreye girmesiyle plan değiştirdi.kurmaylar, elini çabuk tutup 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'yı ikna etti.F.BAHÇE'YE 4.5 yıllık imza atan ve çubuklu ile ilk pozlarını veren Oosterwolde duygularını şöyle dile getirdi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum."