İlk hedef çağlar

Batshuayi'nin kalmaya ikna olmasıyla F.Bahçe forvet transferini rafa kaldırdı.2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması,n sık sakatlanması ve'in dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle ilk sıra stoper ve 6 numara takviyesine verildi.Yabancı kuralı nedeniyle stopere yerli düşünen F.Bahçe yönetimi, Çağlar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Milli oyuncuyla aralıkta temas kurulacak.6 numara için İsmail Kartal'ın sezon başında ısrarla istediği ancak Milan'ın bırakmadığı Rade Krunic düşünülüyor. Çizme ekibinde mutsuz olan 30 yaşındaki oyuncu, vatandaşı Dzeko'nun da tavsiyeleriyle F.Bahçe'ye gelmeye sıcak. Yönetim,Kanarya'nın başarılı stoperi Djiku, Fransız basınına konuştu. Süper Lig'in oldukça atletik bir lig olduğunu söyleyen Ganalı oyuncu, "Türkiye'de tutku çok daha farklı bir noktada. Bu benim ilk sakatlığım değil, son da olmayacak. Takımda bir duraklama veya aksama olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok fazla sakatlık oldu. Sıkı bir maç tempomuz var. Herhangi bir şekilde endişelenmiyorum" dedi.