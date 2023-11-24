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Giriş Tarihi: 24.11.2023

İlk hedef çağlar

Samet YÜKSEL
İlk hedef çağlar

Atletico Madrid formasıyla 5 maçta 74 dakika süre alan milli futbolcu için aralık ayında temas kurulacak. Hedef, satın alma opsiyonuyla kiralamak

Batshuayi'nin kalmaya ikna olmasıyla F.Bahçe forvet transferini rafa kaldırdı. Becao'nun 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması, Serdar Aziz'in sık sakatlanması ve Luan Peres'in dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle ilk sıra stoper ve 6 numara takviyesine verildi. Defans için listenin en güçlü adayı Çağlar Söyüncü. Yabancı kuralı nedeniyle stopere yerli düşünen F.Bahçe yönetimi, Çağlar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Milli oyuncuyla aralıkta temas kurulacak.

KARTAL VE KRUNIC CAN ATIYOR
6 numara için İsmail Kartal'ın sezon başında ısrarla istediği ancak Milan'ın bırakmadığı Rade Krunic düşünülüyor. Çizme ekibinde mutsuz olan 30 yaşındaki oyuncu, vatandaşı Dzeko'nun da tavsiyeleriyle F.Bahçe'ye gelmeye sıcak. Yönetim, 2 milyon Euro garanti para isteyen Boşnak yıldız için kulübünün 10 milyon Euro'luk bonservis isteğini kırmaya çalışacak.

SAKATLIKLAR SARSTI!
Kanarya'nın başarılı stoperi Djiku, Fransız basınına konuştu. Süper Lig'in oldukça atletik bir lig olduğunu söyleyen Ganalı oyuncu, "Türkiye'de tutku çok daha farklı bir noktada. Bu benim ilk sakatlığım değil, son da olmayacak. Takımda bir duraklama veya aksama olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok fazla sakatlık oldu. Sıkı bir maç tempomuz var. Herhangi bir şekilde endişelenmiyorum" dedi.

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