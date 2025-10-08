İlk işimiz golcü bulmak

F.Bahçe'de Başkan Sadettin Saran ve ekibi, 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da sona erecek ara transfer döneminde nokta atışı transferlerle kötü gidişata dur demek istiyor. Yeni yönetim, hem sportif direktör Devin Özek hem de teknik heyetle sürekli temas halinde. Yapılan görüşmelerde takımın öncelikli ihtiyacının forvet bölgesine olduğu öne çıktı. Hücum hattındaki eksikliğin şampiyonluk yarışını etkileyeceği görüşü hakim. Başkan Sadettin Saran, transfer planlamasını ocak ayına bırakmadan bitirmek ve o tarihte açıklamayı yapmak hedefinde.

ALINACAK İSİM BAĞLANTI OYUNUNA KATKI VERMELİ

Jhon Duran'ın durumu belirsizliğini koruyor. 27 Ağustos'ta oynanan Benfica maçının 25. dakikasında sakatlanan Kolombiyalı oyuncunun her ne kadar milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor olsa da sakatlığının etkileri ve performans seviyesi konusunda soru işaretleri sürüyor. En- Nesyri için de istenen seviyede bir verim alınmadığı düşünülüyor. Tedesco'nun oyun anlayışına göre hedefteki forvetin, bağlantı oyununa katkı sağlayan, pas kalitesi yüksek ve sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu olması planlanıyor. İtalyan teknik adam, bu profile uygun bir golcünün hem takımın üretkenliğini artıracağına hem de kanat oyuncularının performansını yükselteceğine inanıyor.



GEÇEN SEZONA DA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe'de ligde 8 haftada 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. En-Nesyri 4 kez ile en golcü isim olurken onu Talisca (2) takip etti. Faslı oyuncunun bir golü de Avrupa maçlarında geldi, böylece 14 resmi karşılaşmada 5 gol-1 asistlik katkı sağladı. En-Nesyri geçtiğimiz sezon ligin ilk 8 haftasında ikinci yarılarda tercih edilirken sadece 1 gol atmıştı. Sezonu ise 52 resmi karşılaşmada 30 gol-7 asistle tamamlamıştı.