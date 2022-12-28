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Giriş Tarihi: 28.12.2022

İlk yarıdan işi çözüyor

İlk yarıdan işi çözüyor
HATAY maçının ilk yarısında iki gol bulan Kanarya, 2010- 11'den bu yana en golcü ilk 45 dakikalarını yaşıyor. Sarı-lacivertliler 2010-11 sezonundaki 14 maçın ilk yarısında en az 2 gol kaydederken bu sezon 8 maçta aynı başarıya ulaşarak 12 sezon sonra en golcü ilk yarılarına imza atıyor.

HEDEFINİ 12'DEN VURDU!
TRABZON'DA isabetli şut çekemeyen F.Bahçe hıncını Hatay maçında çıkardı. Sarılacivertliler ilk 45 dakikada rakip kaleye 9 isabetli şut gönderirken bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Toplamda 15 isabetli şutla bir maçta ligin en çok isabet bulan takımı oldu.

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İlk yarıdan işi çözüyor
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