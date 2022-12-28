İlk yarıdan işi çözüyor

HATAY maçının ilk yarısında iki gol bulan Kanarya, 2010- 11'den bu yana en golcü ilk 45 dakikalarını yaşıyor. Sarı-lacivertliler2010-11 sezonundaki14 maçın ilkyarısında en az 2gol kaydederken busezon 8 maçta aynıbaşarıya ulaşarak 12sezon sonra en golcü ilkyarılarına imza atıyor.
HEDEFINİ 12'DEN VURDU!
TRABZON'DA isabetli şut çekemeyen F.Bahçe hıncını Hatay maçında çıkardı. Sarılacivertlilerilk 45 dakikada rakipkaleye 9 isabetli şut gönderirken bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Toplamda 15 isabetli şutla bir maçta ligin en çok isabet bulan takımı oldu.