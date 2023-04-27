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Giriş Tarihi: 27.4.2023

İmza şartı forma

İmza şartı forma

Sakatlığı geçen Zajc, yeni sözleşme için düzenli olarak ilk 11’de oynama garantisi istedi

Süper Lig'de umutları azalsa da kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor. Bu sezon ligde 19 maçta sadece 977 dakika süre alan Miha Zajc, 2 hafta önce yaşadığı sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Zajc'ın yokluğunda orta alanda Arao, Crespo ve İsmail Yüksek'e şans veren Jesus, beklenen üretkenliği alamamıştı. 28 yaşındaki Sloven orta saha, yönetimin yaptığı teklife henüz yanıt vermedi ama şartını "Düzenli olarak 11'de forma giymek istiyorum" diyerek belirtti.

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