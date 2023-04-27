İmza şartı forma

Sakatlığı geçen Zajc, yeni sözleşme için düzenli olarak ilk 11’de oynama garantisi istedi
Süper Lig'de umutları azalsa da kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor. Bu sezon ligde 19maçta sadece 977 dakikasüre alan Miha Zajc, 2 hafta önce yaşadığı sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Zajc'ın yokluğunda orta alanda Arao,Crespo ve İsmail Yüksek'eşans veren Jesus, beklenenüretkenliği alamamıştı. 28 yaşındaki Sloven orta saha, yönetimin yaptığı teklife henüz yanıt vermedi ama şartını "Düzenliolarak 11'de forma giymekistiyorum" diyerek belirtti.