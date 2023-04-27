İmza şartı forma

üper Lig'de umutları azalsa da kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor. Bu sezonMiha Zajc, 2 hafta önce yaşadığı sakatlığın ardından Sivasspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Zajc'ın yokluğunda orta alanda28 yaşındaki Sloven orta saha, yönetimin yaptığı teklife henüz yanıt vermedi ama şartınıdiyerek belirtti.