G.Saray’a hurdacı göndermesi!

Oğuz Aydın ile transfer haftasının fitilini ateşledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'ın da listesinde olan, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta 13 gol-8 asist kaydeden 23 yaşındaki sağ kanadı önceki gece İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdi. Dün 4 yıllık imzayı atan Oğuz ilk idmanına çıktı.Kulübüne 6 milyon Euro'luk bonservis 3 yılda taksitle ödenecek. Fenerbahçe, Oğuz'un transferini açıkladığı videoda flaş bir göndermede bulundu.bir kurgu yapıldı. Ayrıca videonun bir bölümünde, Ülker Stadı'nın önündeBu da G.Saray'ın Batshuayi transferine gönderme olarak yorumlandı.