G.Saray’a hurdacı göndermesi!

F.Bahçe,
Oğuz Aydın ile transfer haftasının fitilini ateşledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'ın da listesinde olan, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta 13 gol-8 asist kaydeden 23 yaşındaki sağ kanadı önceki gece İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdi. Dün 4 yıllık imzayı atan Oğuz ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, yıllık 800 bin Euro'dan 3 milyon 200 bin Euro kazanacak.
Kulübüne 6 milyon Euro'luk bonservis 3 yılda taksitle ödenecek. Fenerbahçe, Oğuz'un transferini açıkladığı videoda flaş bir göndermede bulundu. Oyuncu poz verirken sürekli telefonun çaldığı ve arayan kişinin "Florya" olduğu şeklinde
bir kurgu yapıldı. Ayrıca videonun bir bölümünde, Ülker Stadı'nın önünde hurdacı arabasında Batman maskesinin yer aldığı görüldü.
Bu da G.Saray'ın Batshuayi transferine gönderme olarak yorumlandı.