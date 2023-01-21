İmzayı attı sözünü verdi

Bu sezon Jesus ile birlikte Fenerbahçe orta alanında büyük çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a seçilen İsmail Yüksek, sarılacivertli kulüple sözleşmesini uzattı. 2027 yılına kadar imza atan 23 yaşındaki oyuncu için Ülker Stadyumu'nda özel bir tören düzenlendi. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki,derken, İsmail de taraftara mesaj gönderdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, "Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem lazım. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor" diye konuştu.SABAH Spor, 1 Ocak 2023'te İsmail Yüksek'in, F.Bahçe ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacağını ve maaşının 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu.