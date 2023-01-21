İnaki Pena F.Bahçe’ye!

ALTAY Bayındır'ın kötü performansı nedeniyle 24 yaşındaki kaleciyle rekabet edebilecek bir file bekçisi arayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İspanyol basınından Sport, geçen sezonG.Saray'da kiralık olarak formagiyen ve bonservisi Barcelona'da olan İnaki Pena'nın, sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini yazdı. Haberde; 23 yaşındaki eldiveninkontratının sezon sonunda biteceğiancak Barça'nın, oyuncuylamukavele uzatmak üzere olduğuve kiralık göndereceği belirtildi. Ayrıca Katalan kulübünün, Pena'nın tekrar Türkiye'ye gitmesine sıcak baktığı vurgulandı.