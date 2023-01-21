Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri İnaki Pena F.Bahçe’ye!
Giriş Tarihi: 21.1.2023

İnaki Pena F.Bahçe’ye!

İnaki Pena F.Bahçe’ye!
ALTAY Bayındır'ın kötü performansı nedeniyle 24 yaşındaki kaleciyle rekabet edebilecek bir file bekçisi arayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İspanyol basınından Sport, geçen sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da olan İnaki Pena'nın, sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini yazdı. Haberde; 23 yaşındaki eldivenin kontratının sezon sonunda biteceği ancak Barça'nın, oyuncuyla mukavele uzatmak üzere olduğu ve kiralık göndereceği belirtildi. Ayrıca Katalan kulübünün, Pena'nın tekrar Türkiye'ye gitmesine sıcak baktığı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
İnaki Pena F.Bahçe’ye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA