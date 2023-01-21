İnaki Pena F.Bahçe’ye!

ALTAY Bayındır'ın kötü performansı nedeniyle 24 yaşındaki kaleciyle rekabet edebilecek bir file bekçisi arayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İspanyol basınından Sport,ve bonservisi Barcelona'da olan İnaki Pena'nın, sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini yazdı. Haberde;belirtildi. Ayrıca Katalan kulübünün, Pena'nın tekrar Türkiye'ye gitmesine sıcak baktığı vurgulandı.